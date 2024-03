A legfürgébb érdeklődők már a bejegyzés közzététele után elkezdték feltenni a kérdéseiket, így vannak, akik már hétfőn választ kaptak, de azoknak sem kellett aggódni, akik a közmeghallgatás idejében intéztek kérdéseket a városvezető felé, úgy tapasztaltuk sorra érkeztek ezekre is a válaszok.

Habár igen szerteágazó témákban érdeklődtek a hozzászólók, igyekeztük kigyűjteni a legfontosabbakat, illetve azon felvetéseket, amelyek többekben felmerültek.

Az egyik ilyen volt a kerékpáros közlekedés a városban, mely kapcsán többek között arra volt kíváncsi az egyik kérdező, hogy a Mártírok úti Lidl áruháztól az Alba Ipari Zónáig tervez-e a város kialakítani a közeljövőben egy kerékpáros utat?

Válaszában Cser-Palkovics András úgy fogalmazott, hogy folyamatosan szeretnének haladni a kerékpárhálózat bővítésével. A kérdező ötletét annyiban gondolták tovább, hogy az Alba Ipari Zónán át egészen Börgöndig vinnék a kerékpárutat. De ennek megvalósítására pályázati forrásra van szükség. Így, amint lehetőségük adódik pályázni fognak rá.

Többeket érdekelte a maroshegyi Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítása is, mely kapcsán a polgármester elárulta a felújítási tervek – állami forrásból – elkészültek. Mint írta, bízik benne, hogy lesz forrás arra, hogy ezek alapján a felújítási munkákat is el tudjuk végezni.

„A Gárdonyiban nagyon fontos munka folyik jelenleg is és eleve egy kisebb város nagyságú maga a városrész. Maroshegy közösségi élete megérdemelné, hogy kívül belül megújuljon a Gárdonyi. Brájer Éva képviselő asszonnyal dolgozunk rajta, hogy megvalósuljon ez a szép elképzelés. Előtte pedig egy szép közösségi tér, park is ki tudjon alakulni – állt válaszában.

Volt, aki arról érdeklődött, hogy Fehérváron terveznek-e akkumulátorgyárat létesíteni, de erre – sokak örömére – nemleges válasz érkezett.

Szóba került még a Mészöly Géza utca 5. orvosi rendelőjében lévő orvoshiány, melyre Cser-Palkovics András azt felelte: jelenleg három betöltetlen körzet van ebben a rendelőben, amit helyettesítéssel látnak el. Egyre már kiírtak pályázatot, a másik kettőre pedig áprilisban fognak. „Az állam által biztosított – hazai viszonyokhoz képest – jelentős fizetés mellett az önkormányzat minden érdeklődőnek felajánl az egyéb béren kívüli segítséget – lakás, iparűzési adó visszaadása stb. – is. Reméljük, hogy lesznek jelentkezők. Most is tárgyalunk orvosokkal a háziorvosi feladatvállalásról” – írta.

De többen fogalmazták meg nemtetszésüket a túlzott átmenő forgalommal kapcsolatban is, amelyet a város nyugodtabb részein tapasztalnak, ide értve például a Kelemen Béla utcát. Cser-Palkovics András válaszában hangsúlyozta az eddigi csomópontépítések is a forgalom lassítása érdekében történtek. Ugyanekkor hozzátette az átalakításokat folytatják, ebben az évben a Kelemen Béla utca-Hübner András utca csomópont épül át körforgalommá, valamint engedélyeztetik a Kelemen Béla utca és a Gellért újsor csomópont terveit is. „Az átmenő forgalom megszüntetésére az iparcikk piacnál lévő útszakasz lezárása lenne a megoldás, de ezt a Palotavárosban élők többsége soha nem fogadta el. Azt tudomásul kell venni, hogy az átmenő forgalom korlátozása, amit a helyben élők érdekében vezetünk be, az bizonyos kényelmetlenséget okoz az ott élőknek is” – adta válaszul.

A fentieken túl többször felmerült még a murvás parkoló kérdése, melyre csakugyan az a válasz, hogy addig éktelenkedik abban az állapotban, ahogy jelenleg kinéz, amíg a tulajdonosa ezen nem változtat. Illetve a Móri út felújításának folytatása és a Fekete Sas Szálló felújítása után is érdeklődtek a fehérváriak. Mint írta a polgármester, a Móri út esetében tervben van a felújítás folytatása, a Fekete Sas Szálló esetében pedig annak megkezdése van tervben.

Mindezek mellett még számos kérdést fogalmaztak meg a kommentelők, így azokat és az azokra érkező válaszokat egy további cikkünkben fogjuk részletezni.