A Herosz Takarodó úti állatotthonában a menhelyi kutyák minden alkalommal nagy izgalommal várják azokat a programokat, amelyeken kiruccanhatnak kicsit megszokott kenneljeikből. A fehérvári állatotthonban erre rendszeresen van is lehetőségük, ugyanis kutyasétáltatásokra invitálják szombatonként az önkéntes segítőket. Így lesz ez most szombaton is, amikor 10:50-kor indulhat is az élménydús séta az otthon lakóival.

- Állatainknak nagyon fontos, hogy rendszeresen mozoghassanak, és új ingerek, új élmények érjék őket. A leendő családba való beilleszkedésüket segíti, ha több emberrel is megismerkednek, ezért várjuk a lelkes segítőket – árulta el a feol.hu-nak Krepsz Gyöngyi, a menhely vezetője.

A kutyasétára érdemes előre jelentkezni a [email protected] e-mail címen, melyre a koordinátorok reagálnak majd és veszik fel a kapcsolatot az érdeklődőkkel. A kutyasétáltatás azonban egy igen komoly feladat, hiszen menhelyi állatokról van szó, amelyek nincsenek feltétlenül hozzászokva a pórázas, szervezett sétákhoz, ezért egyedül 14 év alatti gyermekek nem vehetnek részt rajta. Ellenben – áll az állatotthon felhívásában -, felnőtt kísérettel, családdal érkezhetnek gyerekek is. A 14 és 18 év közötti fiatalok részvételéhez pedig írásbeli szülői hozzájárulást kérnek. A két-két és fél órás séta alkalmával a sétáltató és a sétáltatott is új élményeket szerezhet.