Egy, az M7 autópályán azon a vasárnapon történt videófelvételen látszik szemléletesen, milyen nehéz helyzetben lehettek azok az autósok, akik egy köddel és füsttel terhelt autópályára hajtanak. Sok lehetőség nincs, hiszen megfordulni, megállni nem lehet, éppen ezért megkérdeztünk egy szakértőt, ő mit tenne. Farkas Dömötör, fehérvári oktató segített a feol.hu-nak:

- Sajnálatos, ami az autópályán történt. Láttam belső kamerás felvételt is, amin a sofőr azt csinálja, ami szerintem az egyetlen megoldás: annyira lassít, amennyire a látótávolság megkívánja. Itt csak bízni lehet abban, hogy a mögöttünk jövő is ezt csinálja, ugyanis ha nem lassítasz, te mész neki egy előtted lévőnek. Ezen kívül, ami lámpát hátul fel tudnék kapcsolni, felkapcsolnék - amíg meg nem érkeznek hátulról -, legalábbis ilyen szélsőséges helyzetben, amikor meg is állt a forgalom. Legjobb lenne kihátrálni a ködből, persze ez autópályán eleve nem lehetséges, de ilyenkor nem szerencsés forgolódni. Én, ha lehet, valószínűleg minél inkább jobbra is tartanék. Ami még nem megoldás, az a távolsági fényszóró használata, mivel csak elvakítja a lámpát felkapcsoló autóst a ködről visszaverődő erős fény, illetve amint mondtam, akkora követési távolságot érdemes tartani, hogy meg lehessen állni, ha az előttem haladó akár hirtelen fékez is, és ha az időjárási viszonyok 20 km/h-t követelnek meg, akkor annyival kell menni. Megemlíteném még a hátsó ködlámpa szerepét, amit az emberek nagy része nem tud hazánkban megfelelően használni. Ennek „ködzáró” a neve, hiszen a kocsioszlopban haladó utolsó autónak kell csak használnia, aki zárja a sort. Olyan mértékű ködben, amikor 300 méterre is látok kivilágítatlan autókat, ott csak zavaró a ködzáró erős fénye – fogalmazott a szakember.

Mindeközben a gárdonyi rendőrök is várják azokat a felvételeket, amelyeket ezen a bizonyos szakaszon és ebben a balesetben készítettek a helyszínen lévők. A közlemény szerint a Gárdonyi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya közúti baleset gondatlan okozása bűncselekmény elkövetése miatt folytat ugyanis büntetőeljárást. A Gárdonyi Rendőrkapitányság azt kéri, akik az említett időszakban arra közlekedtek-legyen az bármelyik pályatest- és a fedélzeti kamerával, vagy utasként felvételt készítettek, jelentkezzenek a rendőrkapitányságon, vagy a 06-22-355-003-as telefonszámon, illetve a 112-es központi segélyhívó számon. A február 25-én, Velence külterületén, az erős ködben történt reggeli balesetben egy személy életét vesztette, és többen megsérültek.