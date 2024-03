A Magyar Közút és Sárosd önkormányzata közös szemétszedő akciót hirdetett, melynek legfőbb célja Sárosd közigazgatási határainak megtisztítása volt. A felhívás sikerét mutatja a tény, hogy nyolcvanhét helyi önkéntes csatlakozott a kezdeményezéshez, és segített a település rendbetételében. A szemétszedés tapasztalatairól Dunkl Gergely polgármestert kérdeztük, akitől rögtön megtudtuk: akadt dolguk bőven.

– Az autósok rengeteg szemetet eldobálnak. Az árokpartok elsődlegesen nem lomokkal voltak tele, hanem gyorséttermi zacskókkal, üvegekkel, csokipapírokkal, de találtunk autóalkatrészeket is, eldobott lökhárítót, defektekből ott maradt gumihulladékot. Illetve rengeteg állati maradványt és némi háztartási lomot, televíziót, ágykeretet, vécécsészét is összeszedtünk – sorolta a tapasztalatokat a polgármester, akitől azt is megtudtuk, az akció során az önkéntesek kétszáz darab száznyolcvan literes szemeteszsákot töltöttek meg az alig tizenegy kilométeres szakaszon. A helyiek minden korosztályból képviseltették magukat az óvodástól egészen a nyugdíjasig.

A szemétszedés a település minden bekötőútjára kiterjedt: Hantos, Sárkeresztúr, Seregélyes és Szabadegyháza irányába is megtisztították az utak melletti területeket a település közigazgatási határáig. Az érintett szakaszok a Magyar Közút fenntartási területéhez tartoznak, a szervezet az összegyűjtött hulladékok elszállításával támogatta az önkormányzat és a helyi civilek munkáját.

– Az akcióval szerettük volna felhívni a figyelmet arra, hogy a település a mi otthonunk, és kérjük az autósokat, hogy a szemeteiket ne hagyják itt. A buszmegállókban mindig van szemetes, ott félreállhatnak, és kidobhatják az útközben keletkező hulladékokat. A kampány részeként a településről kivezető négy irányba készül egy-egy figyelmeztető tábla, amin szintén felhívjuk az átutazók figyelmét arra, hogy ne szemeteljenek – tette hozzá Dunkl Gergely.

Az önkéntes munka közös ebéddel, a tapasztalatok megosztásával zárult.