Várakozás közben mindig lassan vánszorognak a percek, különösen így van ez egy orvosi rendelőben, s különösen egy óra után. Mindenki feszült, nyűgös, amin nem segít, hogy összevont rendelésen, helyettesítéssel ellátott körzetben várakozunk. Egyszer csak beviharzik egy nő feszült némaságban s útja, kérdés nélkül az ajtóhoz vezet. Miután becsukta maga mögött az ajtót, döbbenetes jelenet kezdődik a váróteremben. Egy jó harmincas férfi küldi pokolba, mert biztosan „hátszéllel” érkezett. Hamarosan elhangzik az is – a tapasztaltabb korosztálytól -, milyen „szemét” ez a nő. A 21. századi rendelőben sötét középkori színvonalnak lehetünk tanúi. Mikor hasonló gondterheltséggel, mint ahogy érkezett, elhagyja a nő a termet, valami olyasmit mond: Maguknak is hasonló jókat! Mert mit is mondhatna? Öntse ki az életét a váróterem hideg kövére? Hogy legyen miből falatozni?