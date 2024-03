Projekteket találnak ki a pedagógusok, és bevetve interaktív táblát, számítógépet, tabletet és telefont azon fáradoznak, hogy megismertessék a gyerekekkel a néphagyományainkat. Robotokkal gördül feléjük a szólás-mondás, hátha akkor meg tudják fejteni a valódi jelentését. Iskolák és óvodák vezetői tartanak konferenciát, hogy minél modernebb eszközökkel, minél hatékonyabban tudják megtanítani a gyerekeket arra, hogy védeni kell a környezetet, hogy nem szabad bántani az állatokat, vagy hogy mi is az a húsvét? A gyermekeken keresztül próbálják elérni a szülőket, akiket szinte érzékenyíteni kell, hogy megismerjék a fontosabb dolgok valódi hátterét. Ha már nem is jár az emberek többsége locsolni, annyit legalább hálából tudhatna minden felnőtt, hogy miért is töltheti a családjával azt a négy napot.