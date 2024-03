A Székesfehérvári Belvárosi Református Gyülekezet lelkésze, Brunner Vilmos helyettes lelkipásztor magdalai Mária, és a húsvéti történeten történetén keresztül mutat rá az állandó rohanásra, ami az életünk jellemzője lett, és sajnos úgy tűnik, még az ünnep idején is – vagy főleg ilyenkor – rohanunk és nehezünkre esik megállni, elcsendesedni egy kicsit.

Ahogy a lelkipásztor is elmondta: Mindannyian versenyt futunk az idővel, a feladatainkkal, loholunk a megélhetés miatt, és sok egyéb más dolog kapcsán. De nem mindegy hogy miért futunk! A János evangéliumában található bibliai történetben Mária és a tanítványok Jézushoz futnak, a feltámadottal való találkozást keresik. Milyen fontos lenne, ha mi is, az ünnep alkalmával, a templomokba, a gyülekezetekbe sietnénk, és mi magunk is Jézus felé futnánk, a vele való találkozás reményében sietnénk. Számunkra az egyetlen reménység az, hogy Jézus értünk halt meg a kereszten nagypénteken, és értünk támadt fel húsvétkor. Úgy kaphatna értelmet a rohanás az életünkben, ha Jézushoz rohannánk mindenben, így lehetne a földi versenypályán való rohanás célja az örök élet, nem a testi, ideig tartó, hiábavalóság, aminek majd egyszer vége és nincs tovább, hanem a cél áthelyeződne a mennybe, ahol örök élet vár azokra akik Jézushoz futnak. Azt kívánom, ez a reménység adjon erőt mindenkinek az ünnepben.

A lelkipásztor elmondta azt is hogy csütörtökön, pénteken és szombaton is lesznek Istentiszteleti alkalmak. A református közösségek, különösen nagy hangsúlyt fektetnek a nagypéntek napjára, Jézus halálának alkalmára! Húsvét vasárnap reggel nyolckor és délelőtt tízkor is lesz Istentisztelet, úrvacsorával együtt. A maroshegyi gyülekezetben is készülünk az alkalmakra, ahol vasárnap egy különleges alkalom is lesz, hajnali ötkor várják a híveket egy hajnali istentiszteletre, ami a napfelkelte érkeztével szeretne rámutatni, hogy Jézus feltámadásával megszűnt a bűn sötétsége és megérkezett a reménység és a kegyelem világossága földi életünkbe.