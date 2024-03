A kis Mária-kápolna

Az aprócska kápolnát az egyik német betelepülő, az 1760-ban érkezett Zimmermann Wolfgang építtette saját telkén és saját pénzén lakóháza szomszédságában. Nem mellesleg az övé volt az újjáépülő Gánt első lakóháza. Misét a csákberényi pap tartott havonta egyszer, s mivel akkoriban még nem volt a falunak temploma, egy hársfa alatt gyűltek össze a hívek. Télen, nyáron, fagyban és forróságban egy­aránt. A kis kápolna azért épült, hogy legalább a pap feje felett legyen tető. Több Mária-szobor is „lakott benne”, a mostani faszobor is már száz év körüli. Különlegessége, hogy öltöztetik, amit Magyarországon összesen már csak három helyen tesznek. A szobrot néhány éve restaurálták és szúmentesítették, öltöztetéséről és a kápolna tisztán tartásáról pedig ma is a Zimmermann család egyik tagja gondoskodik úgy, ahogy az mindig is volt az évszázadok alatt.

A Mária-kápolnát még ma is a Zimmermann család gondozza

Fotó: Elekes Gergő / Feol.hu (archív)

A környék csodálatos, az emberek kedvesek

Lapunk ezúttal is megkért három embert arra, mondja el, miért szeret ebben a faluban élni.

Mécs Csaba

Fotó: Elekes Gergő / Feol.hu (archív)

Mécs Csaba a 80-as években került Gántra, ahol eleinte csak a hétvégéit töltötte a feleségével. 1995-ben aztán erdei iskolát nyitott, és az évek folyamán több ezer gyermeknek mutatta meg a Vértes szépségeit, értékeit, amelyeknek ő maga is a szerelmese mind a mai napig. Ezek közé tartozik a bauxitbánya és a földtani park is, amelynek újjáépítésén dolgozik mostanság. A falu szépségéről pedig, tanácsolta, győződjön meg mindenki a saját szemével.

Zimmermann Tímea

Fotó: Elekes Gergő / Feol.hu (archív)

Zimmermann Tímea szerint Gánton lakni olyan, mintha az ember mindennap nyaralna. Húsz éve költöztek a faluba, de idővel – ahogy fogalmazott – kinőttek a gyökereik. Gyermekeik már Gántra születtek. Tímea szereti, hogy a település olyan, mint egy család – az utcán mindig lehet valakivel beszélgetni, gyermekeit pedig nyugodtan engedi ki, mert tudja, biztonságban vannak. A környék gyönyörű, bármerre indul az ember, mindenfelé talál valami szépet, legyen az épített vagy természeti kincs.

Bikádi Lajosné

Fotó: Elekes Gergő / Feol.hu (archív)

Bikádi Lajosné családjával 1994-ben költözött a faluba. Számára a legmegkapóbb részt a Gánt elején található sziklafal jelentette. Ma is hálás szívvel emlékszik arra, hogy mindenki kedvesen fogadta és valóban befogadta őket. A vendéglős Pirike néni szavai: „Szervusztok, gyerekek, szeretném, ha jól éreznétek magatokat nálunk”, ma is ott csengenek a fülében. Azt mondja, élete legjobb döntése volt, hogy Gántra költöztek.