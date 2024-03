Azóta vége lett ennek a korszaknak is, ugyanis, az ország valamennyi mélyművelésű bányáját bezárták. Balinka bányájából 2003-ban emelkedett ki utoljára a kas, és bár azóta is ez a településre legjellemzőbb épített örökség, már csak a megemlékezéseken és a védőszent Borbála napján zeng a dal: Pajtás! Szerencse fel!

A bánya magánterület és nem látogatható!

A tiszta levegő, a csend és a nyugalom helyszíne

A falu és környéke már a vaskorban is lakott hely volt, és manapság is egyre nagyobb népszerűségre tesz szert, mert a jelenkor emberei és családjai is kezdenek rájönni, hogy mekkora kincsre bukkantak.

Kissné Bolla Mária

Fotó: Nagy Zoltán Péter / Fejér Megyei Hírlap (archív)

A helyi nyugdíjasklub vezetője, Kissné Bolla Mária Mecséren született, és bár egy időre elsodorta az élet Fehérvárra, de visszatért. Azt mondta: – Örülök annak, hogy épülünk és szépülünk, annak ellenére, hogy kicsi a falu, és annak ellenére, hogy mindenből kettőt kell építeni és karbantartani. Megújultak az utak, rendbe tették a temetőt, a kultúrházat, de az az igazán örömteli, hogy sok kisgyermekes fiatal költözik ide.

Osgyán Norbert

Fotó: Nagy Zoltán Péter / Fejér Megyei Hírlap (archív)

A balinkai településrészen élő Osgyán Norbert szerint elsősorban a csend, a nyugalom, a jó levegő és a madárcsicsergés miatt érdemes Balinkán élni. Hozzátette: – Az erdő és a Gaja-völgy közelségén túl nagy előnye a falunak, hogy nincs messze semmi, de mégis mindentől távol van egy kicsit, így ideális hely arra, hogy felneveljük a három kislányunkat.

Schweighardt Róbertné

Fotó: Nagy Zoltán Péter / Fejér Megyei Hírlap (archív)

Schweighardt Róbertné is összefoglalta, hogy miért is jó Balinka: – Nagyon szeretünk itt élni, ebben az összetartó közösségben, melynek építéséből kiveszi a részét a német nemzetiségi önkormányzat és a katolikus gyülekezet is. Sajnos az idősek egyre fogynak, de szerencsére nagyon sok fiatal érkezett és érkezik most is a faluba. Már nincs üresen álló ház, mint egykor, és hétvégenként megpezsdül az élet az idelátogató kirándulók miatt.