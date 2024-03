Hamisítatlan vidéki programmal várja az érdeklődőket Nagyveleg önkormányzata. A III. Hagyományőrző Disznóvágáson a résztvevők megismerhetik a helyiek szokásait és ételeit. Már reggel nyolc órakor pálinkás jó reggelttel indul a program. Az egész délelőttöt kitöltő disznóvágás végén, 13 órakor kezdődik a Faluebéd, ahol nem csak a helyiek, hanem az odalátogatók is kóstolhatnak.

A támogatói jegy ellenében nem csak a helyi borokat, pálinkákat és a helyi ételeket ismerhetik meg az érdeklődők, hanem Veleg lakosait és a helyi táncosokat is hiszen fellép a Marbella Táncegyüttes, a Mini mazsorett csoport, sőt az Ősz Virágai Nyugdíjas Klub Rozmaring táncegyüttese is. Ha az idő úgy alakul, még lovaskocsikázásra is lesz lehetőség.