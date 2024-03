Legutóbb januárban számoltunk be arról, hogy a Masterplast egy 3,6 millió forint értékű eszközt adományozott a Magyar Gyermekmentő Alapítványnak. Gesztes Éva az alapítvány szakmai igazgatója részletesen elmondja nekünk a gyermekmentők országos feladatait, és azt, hogy a Masterplasttól kapott transzport laborkészüléket milyen vizsgálatokra tudják használni. Joggal vetődött fel riporterünkben a kérdés, miért támogatja rendszeresen a sárszentmihályi vállalat a gyermekmentőket: talán valamelyik masterplastos dolgozó gyermekét megmentették egykor? Filmünkben erre is választ adunk, de megismerhetik a Doroszlai Richárd gyermekmentő főápoló által bemutatott gyermekmentő autót is.