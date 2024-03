Még rájár a szó, hogy Vajda gimi, sokáig nevezik így, azonban már csupa újdonsággal szolgál a hivatalos és teljes nevén Székesfehérvári Szakképzési Centrum Vajda János Technikuma. Gyuricza Zsuzsanna igazgató sorolja a már folyó illetve szeptembertől induló szakokat, pontosabban ágazatokat: rendészet és közszolgálat, kereskedelem, a (kivezetendő) informatika és távközlés, s az új „sláger”, a gépészet. Sajtótájékoztatót tartottak a szakképzési centrum vezetői és a Vajda Technikum iskolavezetősége a nyertes pályázatról, amelynek révén mintegy 900 millió forintos beruházással korszerűsítik az iskolát. A helyi igényeknek megfelelő, korszerű tudást nyújtó gépészeti oktatás-képzés feltételeit teremtik meg az elkövetkezendő két esztendő alatt. A Székesfehérvári Szakképzési Centrumhoz (SzFSzC) 11 technikum és szakképző iskola tartozik, s közülük kiemelt beruházást nyert el a bicskei Vajda Technikum, mondta el Kulcsár Szilvia kancellár.

A bicskei intézmény tornatermében már egy lezárult beruházásról számolt be Csontos Dávid, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) elnökhelyettese. Teljesen felújították a beázott, használhatatlanná vált felső szintet, annak energetikai korszerűsítésével egyetemben. Bálint Istvánné polgármester mérföldkőnek s történelmi pillanatnak nevezte a további teljes rekonstrukciót, amely tartalmi megújulással is együtt jár. Horváth Lajos Zoltán, az SzFSzC főigazgatója utalt az utóbbi években egyre erősödő helyi igényekre, amely a gépészeti szak beindítását preferálja. Budapest és Tatabánya közelségében, a Fejér vármegyei kapcsolódás mellett is sajátos és egyedi igényt elégít ki az új gépészeti technikus-képzés Bicskén, már most érzékelhető a nagy várakozás.

Elhangzott az országos adat a kormány által elindított szakképzési centrumok fejlesztéséről, amelyben 18 központ részesül 98 milliárd forintos támogatásban. Van, ahol építenek, van, ahol korszerűsítenek, újítanak. Fejér vármegyében ötmilliárd forintot fordítanak öt szakképzési intézményre európai uniós és nemzeti források felhasználásával. Három székesfehérvári, a móri és a bicskei intézmények az érintettek, összesen 6, 4 milliárd forint értékben, mondta el Wetzl Viktor, az SzFSzC projektmenedzsere.

A bicskeieknek legalább ilyen fontos hír ezzel kapcsolatosan, hogy a kisváros első óvodája is új szerepben születik újjá. A Tatai úton üresen árválkodó, igen lerobbant épületet többször alakítgatták, csaknem száz évig sok bicskei gyermek járt oda. De kevesebben születtek, feleslegessé vált, bezárták. Gépészeti tanműhelyként, négy szaktanteremmel fogadja 2026-tól a bicskei technikus tanulókat, a 21. századi kívánalmaknak megfelelően.

A technikum anyaépületén folytatják az energetikai fejlesztéseket, napelemekkel, hőszivattyúval, szigeteléssel, ajtó-, ablakcserékkel, valamint teljes iskolabútorcsere történik. Mindez együttesen 900 millió forintos beruházást jelent Bicskén a két helyszínen. A külső-belső megújulással a jövő generációjának is perspektívát kíván nyújtani az országos kormányprogram a változó világ ipari és társadalmi igényeinek kihívásaira.