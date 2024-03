A polgármesteri hivatal alkalmazásában újra munkába állt egy fő közterület-felügyelő Ercsiben, így folytatódhat a megkezdett munka.

– Az illegális hulladék és az állattartás mellett célkeresztbe helyezzük a KRESZ megsértésének szankcióit is, egyelőre figyelmeztetésekkel. Tervem továbbá a közterület-felügyelet átalakítása városrendészeti csoporttá, mely közvetlenül a jegyzőhöz, azaz hozzám tartozna. Terv továbbá a jövőben váltott műszak bevezetése, és a jelenlegi két főről három főre növelni a létszámkeretet – ismertette a célokat a város közösségi felületén Ercsi jegyzője, Takács Dávid, aki arról is szólt, egy olyan irodahelyiség kialakítása is szerepel a tervek között, ahonnét a városban lévő kamerák képeit figyelhetnék a szakemberek. Utóbbi elképzelés kapcsán még zajlanak az egyeztetések, a végső döntést a későbbiekben a város képviselő-testülete hozhatja meg.