Jó hír a gépkocsitulajdonosoknak

Az autósoknak szolgált jó hírrel a Fejér Megyei Hírlap 60 évvel ezelőtt ezen a napon: „Nap mint nap tovább nyújtózik a kékfényű higanygőzlámpák fényfolyosója a 8-as főközlekedési útvonalon. A régi, korszerűtlen világítás helyett a legkorszerűbb higanygőzarmatúrák teszik nemcsak szebbé az útvonalat, de biztonságosabbá is a közlekedést. A székesfehérvári Tatarozó-, Építő- és Szerelő Vállalat villanyszerelő brigádjai 69 darab armatúrát helyeznek el a Palotai út Piac-tér—komáromi vasútvonal szakaszon. Ezen kívül 14 új kandellábert kapott a Piac-tér, s 164 darabot szereltek, illetve szerelnek fel az elkövetkező hetekben a Gáz utca, Május 1 tér, Vöröshadsereg útja, Pintér Károly utca és néhány bel- és külvárosi fontosabb közlekedési útvonalon. Kicserélik, illetve korszerűsítik a belváros kovácsoltvasállványú lámpáit is, s az égők helyére higanygőzlámpák kerülnek. Ugyancsak korszerű világítást kap még az idén a Népköztársaság útja is. Mindent összevetve, több mint kétszáz higanygőz armatúra kerül fel a városi utak fölé, s összegében három és félmillió forintot fordítanak ezekre a munkálatokra. Valamennyi gépkocsitulajdonos és gépkocsivezető nevében üdvözöljük a több évtizedes homályt űző Palotai úti világítást, s valamennyi új fényforrását városunknak.”

Nincs hóakadály, de síkosak az utak

Úgy tűnik 60 éve ugyanezen a napon kicsit más volt az időjárás megyénkben, mint ma, legalábbis a hírlap hasábjain olvasható hír szerint: „A KPM székesfehérvári közúti Igazgatóságának közlése szerint nincs járhatatlan út a megye területén. A vasárnap megújuló szél kisebb hófúvásokat okozott, a havazás elálltával azonban a hószolgálat hóekéi sorra eltávolították a fontos közlekedési útvonalakról az akadályokat. A hirtelen esett mintegy 20 centiméter vastagságú hóréteg megolvadt, majd megfagyott, így további hófúvásoktól nem kell tartani. A gépjárművezetők részére a fő veszélyt az utak rendkívüli síkossága okozza. A hószolgálat 5 gépkocsija teljesít állandó szolgálatot a megye főútvonalain, és állandó salakozással próbálják csökkenteni a jégpáncéllal borított, „tükörutakon” a balesetveszélyt. A KPM ismételten felhívja a gépjárművezetők figyelmét a fokozott óvatosságra.”