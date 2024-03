Egy kérdés Nőnap alkalmából: Lehet e rosszkedvű a ház asszonya?

60 évvel ezelőtt a Hírlap újságírója a következő gondolatokat fogalmazta meg Nőnap alkalmából: „A ház asszonya. Óh, milyen sok minden múlik azon, hogy a ház asszonya soha ne legyen rosszkedvű, hogy övéi között sürögve-forogva szerény hősiességét ne felhőzze be a rosszkedv, az elégedetlenség. Ha a ház asszonyának kedélye nem ragyog, különös, szavakkal szinte nem érzékeltethető, furcsa módon fénytelenné, sőt barátságtalanná válik az egész otthon. És mert az élet nem szüntelen napsütés és mert a ház asszonya is „csupán” ember, akinek kivétel nélkül minden nap megvannak a maga gondjai, nem ritkán komoly problémái — elvárható-e tőle, hogy a kedélye mindig ragyogjon? Megkövetelhető-e tőle a mosoly akkor is, ha éppenséggel van oka ennek ellenkezőjére?”

Felsővárosi citerások

1974. január elején alakult meg Székesfehérváron a felsővárosi citeraegyüttes. A Fejér Megyei Hírlap így számolt be megalakulásáról: „Az együttesnek jelenleg 12 tagja van. A zenekarral együtt tartja próbáit a 20 tagú énekkar. A tagság sokrétű. Van, aki már évek óta játszik a jellegzetes hangszeren, néhányan hosszú kihagyás után vették újra kezükbe a citerát. A felsővárosi zenekar citeráit Tuka Zsigmond, kisújszállási népművész készítette. Jelenleg fél órás a műsoruk, de néhány hónap múlva a táncosokkal együtt másfél órás összeállításuk lesz. Tervük, hogy idén a megye községeiben is szerepelnek.”

Különös rendőri eset

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság 30 évvel ezelőtt egy igen furcsa nyomozást indított el Fejérben. „Furcsa baleset történt Ercsiben, amikor egy ittas 51 éves férfi, kideríthetetlen okokból, saját családi házának kerítésén akart átmászni, holott kapukulcsa nála volt. Eközben fennakadt a kerítésen és megsérült. A szerencsétlen férfi sérüléseibe belehalt. A rendőrségi vizsgálat bűncselekményre utaló nyomokat nem talált.” – olvasható 1994-ben a lap hasábjain.