Magyaralmáson és Sárkeresztesen már megmutathatták az ottani iskolások, hogy mit tudnak, de a program szombaton Móron, jövő héten pedig Baján folytatódik. A húsvéti szünet után aztán Vértesbogláron és Lepsényben is megrendezik. Kovács István elárulta, hogy a futás nem tét nélküli, a résztvevő intézmények, sportszereket, és apróbb ajándékokat vehetnek át. Illetve a mozgás mellett az olimpiai program is zajlik valamennyi helyszínen: lehetőség van emlékfotót készíteni az olimpiai fáklyával és jókívánságokkal gyarapítható az olimpiai napló is.

Május 1-jén István a határon túlra, Martonosra is elviszi kezdeményezését, ott is futhatnak a gyerekek.

Ugyan ez már nem nyuszifutás, hanem váló futás fáklyával, de április 13-án Baracsra látogat, ahol a településért sokat tett lakosok futnak.