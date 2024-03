Nagycsütörtök estéjén az utolsó vacsorára, valamint az Eucharisztiára emlékezett az egyház a székesfehérvári Székesegyházban. Jézus az utolsó vacsorán alapította meg a szentmisét, ezért is ünnepli e napon az egyház a papság megalapításának kezdetét. Az emlékmisén a lábmosás szertartását is a megyésfőpásztor végezte, emlékeztetve az utolsó vacsora első mozzanatára, amikor Jézus megmosta tanítványai lábát. A húsvétot megelőző nagyhét egyik legfontosabb szertartása is volt egyben a nagycsütörtöki, amelyen – három napra - utoljára hallhatták a harangokat, csengőket, orgonadallamot a szentmisék során a hívők. Az Úr szenvedései e napon kezdődtek.

Fotó: Fehér Gábor / FMH