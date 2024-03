A lakossági hulladékszállítás a húsvéti ünnepek alatt, azaz március 29-én, pénteken és április 1-én, hétfőn is a megszokott rendben zajlik majd, vagyis azokon a településeken, ahol ezeken a napokon ürítik az év többi napján a kukákat, most is elviszik a szemetet.

A személyes ügyfélszolgálatok és a Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi Hulladékkezelő Központ azonban az érintett napokon zárva tarta. A hulladékudvarok sem nyitnak ki nagypénteken és húsvét hétfőn, viszont március 30-án szombaton normális nyitvatartással várják azokat, akik ezen a napon szeretnének hulladékot lerakni Székesfehérváron a Palotai úti, a Váralja sori, a Csala-Pénzverővölgyi, illetve a gárdonyi, a csákvári, vagy a móri hulladékudvarok valamelyikében.