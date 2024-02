Szabó József, Wittmann Géza és Csongrádi József Videoton legendák körében jelentette be február 16-án, pénteken Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere és F. Szegő Krisztina, a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, hogy a város átvette a Vidi Múzeum üzemeltetését. Ezzel pedig számos, a szurkolók számára pozitív változás is történt a nyitva tartás és a jegyértékesítés szempontjából.

A sóstói stadion működtetésében a város január 1-je óta nagyobb szerepet vállal – emlékeztetett a bejelentés alkalmával a polgármester, rámutatva, hogy ez érintette a Vidi Múzeum működtetését is. Amely – hangsúlyozta Cser-Palkovics András – egy kifejezetten fontos közösségi pont és tér, hiszen a Vidi rendkívüli módon kapcsolódik a város és környékének történelméhez. A Videoton történelmét feldolgozó tárlat és gyűjtemény anyagában ugyanis számos olyan ereklye található, amely érdekli, megérinti a Vidi szurkolókat, a labdarúgás iránt érdeklődőket. Mostantól a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. szervezi a múzeumhoz kapcsolódó programokat, rendezvényeket, melyeken a Videoton legendák is mesélnek majd a fényes időszakokról, emlékekről. Cser-Palkovics András továbbá mindenkit arra bíztatott, aki teheti, menjen ki a most vasárnapi mérkőzésre is.

F. Szegő Krisztina hozzátette: a Vidi Múzeum szintén várja a szurkolókat, ahol meccsek előtt három órával mindig megkezdődik a jegy- és bérletértékesítés, függetlenül attól, hogy a hétvége mely napján van a mérkőzés. Egyébként pedig állandó nyitva tartással várja a Múzeum mostantól a látogatókat: keddtől-szombatig 9-től 17.30-ig van nyitva. Tauzer Zoltán, a gyűjtemény kurátora ígérete szerint mindig lesznek időszaki kiállítások, meglepetések, ami miatt érdemes újra s újra betérni - most például az UEFA Kupa döntőre hangolnak az eddig a múzeumban sosem látott tárgyakkal. De a jövőben átalakítják a kölyökklubot is, ahol programoktól kezdve születésnapokon át táborokig számos esemény helyet kap majd. Az ügyvezető kiemelte:

- Élettel és közösséggel szeretnénk megtölteni ezt a teret is.