- Az Építési és Közlekedési Minisztériumban történt személyes tárgyalásoknak köszönhetően önkormányzatunk és az MKIF Infrastruktúra Üzemeltető Zrt. 105 tonna mart aszfalt beszerzésére kötött szerződést, amit Pál Tamás, vagyonkezelési koordinátor hozott el nekünk személyesen Pázmándra. A megállapodás létrejöttében a Magyar Közúttól is kaptunk segítséget. Mindez azért nagy szó, mert az elmúlt években az állami beruházások miatt szinte lehetetlen mart aszfalthoz jutni. Mi tavaly tavasszal és ősszel is próbálkoztunk már ezzel, sajnos sikertelenül – mondta kérdésünkre Böjte Rihchárd, Pázmánd polgármestere, aki azt is hozzátette, az önkormányzat tavaly pályázatot is adott be a Vadász utca aszfaltozására a Magyar Falu programban, de nem nyert támogatást a település.

Mivel a község útjai nincsenek jó állapotban, az önkormányzatnak mindenképpen találnia kellett valamiféle lehetőséget, hogy legalább egy időre megoldja a problémát. Ezért is örömteli, hogy mart aszfalthoz jutottak, amivel nyilván messze nem lehet minden utat leaszfaltozni a településen, de a 105 tonna mennyiség arra elég, hogy számos kátyút megszűntessenek és valamelyest javítsák az utak felületét. - A munkák megkezdésének feltétele a meleg idő, amit mindenképpen szeretnénk megvárni, így terveink szerint április-május környékén kezdheti meg a munkálatokat a kivitelezésre kiírt pályázatot elnyerő vállalkozó – tette hozzá a polgármester.