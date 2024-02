A vádirati tényállás szerint a három férfi minden esetben autóval érkezett Magyarországra, ingatlanokba törtek be, majd rendre távoztak is az országból. Összesen 17, budapesti, győri és székesfehérvári ingatlanba törtek be, ahonnan főként készpénzt, ékszereket, széfeket és okiratokat tulajdonítottak el. A bűncselekményeket szervezett együttműködés keretében valósították meg.

Az ügyészség a terhelteket minősített lopásokkal vádolja. A büntetési tétel két vádlott esetében 12 évig terjedő, harmadik társuk esetében - aki kizárólag az utolsó két bűncselekmény elkövetésében vett részt – hét évig terjedő szabadságvesztés.

A vádlottak közül ketten letartóztatásban várják az eljárás folytatását.