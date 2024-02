Több cikk is megjelent arról, hogy egy Európai Parlament elé kerülő szakbizottsági jelentéstervezet szerint két, különböző B kategóriás jogosítványra lenne szükség. A terv szerint a megszokott alapkategóriát felosztanák B és B+ kategóriákra. Ez nem csak korlátozást jelent, de plusz kiadásokat is, sőt, akár kétszer annyiba is kerülhet az egyébként sem olcsó jogosítvány, mint eddig.

Ha tegyük fel elfogadják ezt a tervezetet, akkor a sima B kategóriás jogosítvány tulajdonosai az autópályákon csak 110 kilométer/órával mehetnének. A gépjármű megengedett súlya a korábbi 3.5 tonnáról 1.8 tonnára csökkenne és csak a B+ kategóriát megszerzők mehetnének 130-cal, illetve nagyobb tömegű járművel. Ez a korlátozás azt is jelentené, hogy az akkumulátorok miatt nagy tömegű elektromos autókat sem vezethetik a „sima B-sek”, és nem mellesleg a 8+1 fős kisbuszokat és a kisteherautókat is csak a B+ kategóriára vizsgázottak hajthatják.

Ezek azok a tények, amik a jelentés tervezet részleteiből egyértelműen kiderül a laikusok számára, ám ez még nem minden.

–Valójában a B és a B+ kategóriák megvalósítása igencsak érdekes helyzetet teremtene. A mai gazdasági helyzetben, ahol a háború okozta szankciók, ezek hatásai, a júniusi EU-s választások történnek, itt ennek realitása nincs. Addig, amíg az EU nem hozza ki ezt a rendeletet, addig a mostani jogszabály szerint kell élnünk. Ez sok ember érdekeit érintené, komoly gazdasági hatásai lennének, én ezt nem tartom jónak, reálisnak. Az élet hoz elő olyan dolgokat, mint például az elektromos jármű használata, ami sokszor meghaladja az 1,8 tonnát. Annak sincsenek kidolgozva a részletei, hogy a B+-t ki oktatja, hol vizsgázhat–fogalmaz Makk Gyula, oktató, aki a jelenlegi magyar próbálkozásokról is mondott pár szót.

–Jelenleg folyik 1976-ban kiadott KPM rendelet módosítása, Lázár János és a minisztérium folyamatosan dolgozik a KRESZ újragondolásán, frissítésén, újításán, a magyar és az EU-s közlekedési balesetszámok csökkentése érdekében. A közlekedés veszélyes üzem és az élet védelme az első, és ezek a törekvések is ezt próbálják minél jobban érvényesíteni. De hogy ez a változtatás eredményes lesz-e, azt csak a gyakorlati alkalmazás és az idő elteltével igazolható–mondta az oktató, aki megnyugtatóan hozzátette:

–Legjobb tudomásom szerint a közlekedési szabályok és azok változása, az EU-s országok saját hatásköre, csupán irányelveket határoz meg az EU, és ezt az országok megpróbálják valamilyen formában alkalmazni–.