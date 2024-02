Fehérvár Bölcsője minden évben másik családhoz kerül, ahol addig használhatják, amíg a babának szüksége van rá. Aztán a bútor visszatér a tulajdonosához, a Széna Egyesület a Családokért nevű szervezethez. - Reménykedtünk benne, hogy ismét szerencsénk lesz, nekünk ugyanis már az első gyermekünk is használhatta ezt a bölcsőt. A második babával éppen lecsúsztunk róla, de a most születendő harmadikkal ismét lesz lehetőségünk, hogy használjuk – válaszolta kérdésünkre az édesanya, Keresztesi-Dávid Renáta, aki a babakocsiban békésen szunnyadó 7 hónapos gyermekével érkezett az átadóra a Hiemer-ház házasságkötő termébe szerda kora délután. Azt is elmondta, azért szerették annak idején, mert azon túl, hogy a bölcső hozzájárul a kisbaba idegrendszeri fejlődéséhez, az édesanya ringatását utánzó mozgás meg is nyugtatja a picit.

Bálesné Elekes Rita, a programot évek óta meghirdető Széna Egyesület elnöke az átadón kiemelte, az indulás óta már három bölcső áll az egyesület rendelkezésére, így akár több családot is tudnak segíteni. Az is elhangzott, az egyesület 2011 óta minden évben meghirdeti a Fehérvár Bölcsője programot, amivel szeretnék felhívni a figyelmet a gyermekvállalás fontosságára, míg a Házasság heti programokkal a házasságot, mint értéket állítják a középpontb.

Az átadót követően sorsolták ki a Házasság hetének jegyében meghirdetett Hívd randira a házastársadat! elnevezésű pályázat nyerteseit, akik olyan lehetőségeket kaptak ajándékba, melyekkel élve kellemes időt tölthetnek egymás társaságában. A sorsolás előtt az elnök elmondta, a pályázatra 19 házaspár jelentkezett. A díjakat Paulik Anna és Brajnovics Tibor, Némethné Schöff Dóra és Németh Gábor, Mayer-Heizinger Anita és Mayer Mihály valamint Borsosné Császár Margit és Borsos László nyerték. Utóbbiak 42 éve élnek házasságban.