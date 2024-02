Ilyen nincs?!

Jegyzet, 1984-ből: „A fehérvári 2-es számú (vasúti) postahivatal csomagkiadóablaka előtt ácsorgunk. Áll a sor. A szolgálatban lévő bácsika nem találja a csomagot, amelyről az értesítő tudósít. – Menjenek be a másik ajtón, kérdezzék meg a hármas ablaknál, hátha ott lesz a csomag. – De hát onnan küldtek minket ide ... A szolgálattevő csomagkiadó türelmesen átnéz még egyszermindenféle papírt. – Sajnálom, de tényleg nem találom. Érdeklődjenek majd a kézbesítőtől, hogy miért dobta be ezt az értesítőt... Lassan rám kerül a sor. Nekem szerencsém van: kapok valamit. Az öreg is fellélegzik: – Tudja mi volt itt ezelőtt félórával? Legalább negyvenen sorakoztak ezen a piciny helyen. Sokan nincsenek otthon, amikor megy a kézbesítő... –De úgy látszik van aki hiába jön ide – célzok az iménti esetre. Elgondolkodik: – Hát azért ilyen nem fordul ám elő – mondja, mintegy saját magának. (Biztosan úgy akart fogalmazni: ilyen nem fordulhatna elő.)

Mesterséges vízpótlás

„1993 nyarán megkezdődött a mesterséges vízpótlás – kétségkívül ez a legnagyobb eredmény, amelyet a Velencei-tó Barátainak Szövetsége tavaly elkönyvelhetett. Most a regionális tanács létrehozásán fáradoznak.” – hozta címlapon a felütést a Fejér Megyei Hírlap 1994-ben, majd a harmadik oldalon így folytatódott az írás: „A tavaly nyáron elkezdett mesterséges vízpótlás – s a csapadékos őszi hónapok – következtében ismét megemelkedett a Velencei-tó vízszintje, elhárulta veszély, amely a tavat már-már a kiszáradással fenyegette. Ennek az állapotnak a fenntartásáról azonban időben kell gondoskodni, annál is inkább, mert a vízpótlás a jövő év végén befejeződik. Ezért, 1995 közepétől a gyakorlatban is érvényesülnie kell egy új, a korábbinál összetettebb, körültekintőbb környezet- és vízgazdálkodási szemléletnek, rendszernek. Ennek megalkotásához tartalmaz megfontolandó szempontokat az az anyag, amelyet a Velencei-tó Barátainak Szövetsége által felállított szakértői testület állított össze – mondta el Ehn József, a testület elnöke a szövetség pénteken tartott ülésén. A tóbarátok tegnapi ülésén napirendre került a Velencei-tavi Regionális Tanács megalakításának kérdése is.”