Habár már három hete elindult a lehetőség, mégis sokak számára lehet még mindig újdonság, hogy elektronikus formában is benyújtható az áfabevallás. Mint azt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján is írja az eÁFA-rendszer azért is nyújthat nagyobb segítséget az ügyfeleknek, mert a korábbinál kevesebb adminisztráción túl képes kiszolgálni a vállalkozások ügyviteli rendszerének adatigényét.

Így minden vállalkozás számára előnyös megoldást kínál az adókötelezettség gyors és pontos teljesítésére.

„Az eÁFA-szolgáltatásban elérhető adatok kiegészíthetők, és a rendszerbe az adózói döntések is beilleszthetők. A havi bevallók 2024. február 20-ig, a negyedévesek 2024. április 22-ig, az éves bevallók pedig 2025-ben nyújthatják be először bevallásukat az eÁFA-ban. A NAV, ahogy eddig is, úgy továbbra is számít a felhasználók észrevételeire, hogy a gyakorlatban felszínre kerülő igények alapján finomítsa az eÁFA szolgáltatásait” – írják az erről szóló közleményükben.

Az eÁFA legfontosabb funkciói közé tartozik a forrásadatok letöltése, szerkesztése, a bevallás tervezetének elkészítése, a bevallás előellenőrzése és beadása, valamint a gép-gép kapcsolatot használók számára az adateltérésekre figyelmeztető üzenet.

Ahogy azt részletezik az eÁFA webes felületét azok használhatják, akik egy adott bevallási időszakban összesen 100 ezernél kevesebb számlát kezelnek, ennél több bizonylat esetén a rendszer használata gép-gép kapcsolaton keresztül biztosított. Utóbbi akkor is választható, ha a kezelt számlák darabszáma nem éri el a 100 ezret, de az adott vállalkozásnak ez a forma az előnyösebb.

A 2023. december 31. utáni adómegállapítási időszakokra február 1-jétől tehát háromféleképpen is beadható az áfabevallás: az eÁFA-ban gép-gép kapcsolaton keresztül, az eÁFA webes felületén, és ÁNYK-nyomtatványon.