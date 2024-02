2006-ban vetődött fel az elképzelés, hogy érdemes lenne az Új Csóri út melletti, mintegy 110 hektáros területen található erdőből úgynevezett jóléti parkerdőt kialakítani. Ez hasonló koncepció mentén került volna kivitelezésre, mint a Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. hasonló területei, így pl. a sárpentelei parkerdő vagy a soponyai vadaspark. A tervekből azonban azóta sem valósult meg semmi. A városrész képviselője, Szigli István és Cser-Palkovics András, polgármester legutóbbi egyeztetésén aztán előkerült a téma. – Egy meglévő erdőről beszélünk, amit érdemes lenne „kihasználni”, hiszen semmi dolgunk nem lenne, „csak” kialakítani benne a tervben szereplő ösvényeket, tornapályát és más elképzeléseket – monda kérdésünkre Szigli István.

De mi áll a tervekben? Az önkormányzat honlapján 2006-ban megjelent cikk szerint: „A parkerdőt a város határában alakítják ki, a terület kijárata az Iszkaszentgyörgyi úton lesz. Az erdőben szinte valamennyi hazai fafajta megtalálható, a természeti szépségekben gazdag terület bejárása 2-3 órát vesz majd igénybe a kialakított ösvényeken.” A parkerdő kialakításáról akkor szándéknyilatkozatot is aláírt a Vadex és a székesfehérvári önkormányzat. A parkerdő mégsem jött létre.

Szigli István elmondása szerint a régi terveket vették most elő, amelyeket némileg átdolgozva sétányokat, kerékpárutat, erdei tornapályát, illetve erdei tantermet lehetne kialakítani az Új Csóri út melletti területen, ahol a belső terepviszonyok egy terepkerékpáros pálya létrehozására is alkalmasak lehetnek. Az elképzelések szerint a parkerdő bejárata a Gólya dűlőnél lenne, ahová mintegy tízperces sétával el lehet jutni a Kertész csárdánál lévő buszmegállótól. A tervek között szó van egy kalandpark létrehozásáról is, amelyre már régen megvannak az engedélyek. Ez magánberuházásban, de kormányzati támogatás segítségével valósulhatna meg. Nagy kérdés persze, hogy 18 év után lesz-e végre valami az ötletből?

– Felvettem a kapcsolatot a Vadex vezetőségével annak érdekében, hogy újrakezdjük az egyeztetéseket a parkerdővel kapcsolatban, ám a Vadex egyelőre még nem reagált érdemben – zárta Szigli István, aki szerint nagy lépés lenne, ha Feketehegy-Szárazrét egy sportolásra és kikapcsolódásra alkalmas parkerdőt kapna.