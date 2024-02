Tudás és szomj 1 órája

Kocsmakvíz az úrhidai közösségi házban

Kocsmába mentek az úrhidaiak pénteken este. Koccintottak egyrészt a „kocsmaszentelésre”, közfelkiáltással ugyanis – a vetélkedő erejéig – a közösségi ház nagytermét kiáltották ki ideiglenes kocsmának. És koccintottak másodsorban akkor is, ha sikeres válasz született, no meg akkor is, ha véletlenül a hibázás esete forgott fenn.

V. Varga József V. Varga József

„Én már tudom!” – Népes társaság gyűlt egybe a derűs kocsmakvízen Fotó: A közösségi ház

Tudás és szomj – az esemény mottója magáért beszélt. Az első úrhidai kocsmakvízen 14 csapat szállt ringbe, azoknak a helyét, akik lebetegedtek, azonnal be tudták tölteni. Amint Kissné Müller Alexandra művelődésszervezőtől megtudtuk: az önkormányzat évszakoként szeretné megrendezni a kocsmakvízt. A versenyző csapatok pontokat gyűjtenek, és a sorozat végén derül ki, hogy mely alakulat lesz Úrhida kvízbajnoka. Természetesen az a gárda, amely a négy forduló során a legtöbb pontot gyűjti össze. A játék három blokkból állt, blokkonként két-két témával, teszt jellegű és „válaszolós” feladatokkal. Minden téma utolsó kérdése dupla pontot ért. Ízelítőként álljon itt most néhány kérdéscsoport, kérdés! Hogyan írjuk helyesen? Ki festette…? Hol található…? Milyen előtag illik…? Fejezd be a nyelvtörőt! Mi a ródli? Mi a negédes? Mi volt Ronaldo, egykori brazil válogatott labdarúgó beceneve? Milyen szín nincs az olimpiai öt karikák között? Melyik hozzávaló nem kell a klasszikus somlói galuskába? Minek nincs helye a pásztortarhonyában? Kit nem szinkronizált Bogdányi Titanilla? Tudás és szomj – az esemény mottója magáért beszélt. Az első úrhidai kocsmakvízen 14 csapat szállt ringbe, azoknak a helyét, akik lebetegedtek, azonnal be tudták tölteni. Amint Kissné Müller Alexandra művelődésszervezőtől megtudtuk: az önkormányzat évszakoként szeretné megrendezni a kocsmakvízt. A versenyző csapatok pontokat gyűjtenek, és a sorozat végén derül ki, hogy mely alakulat lesz Úrhida kvízbajnoka. Természetesen az a gárda, amely a négy forduló során a legtöbb pontot gyűjti össze. A játék három blokkból állt, blokkonként két-két témával, teszt jellegű és „válaszolós” feladatokkal. Minden téma utolsó kérdése dupla pontot ért. Ízelítőként álljon itt most néhány kérdéscsoport, kérdés! Hogyan írjuk helyesen? Ki festette…? Hol található…? Milyen előtag illik…? Fejezd be a nyelvtörőt! Mi a ródli? Mi a negédes? Mi volt Ronaldo, egykori brazil válogatott labdarúgó beceneve? Milyen szín nincs az olimpiai öt karikák között? Melyik hozzávaló nem kell a klasszikus somlói galuskába? Minek nincs helye a pásztortarhonyában? Kit nem szinkronizált Bogdányi Titanilla? A borokat Simon István, a Seuso Hegykör Egyesület elnöke ajánlotta fel az alkalomra, a szünetekben borkóstolót rögtönzött Bognár József polgármester, a hegykör alapító tagja. A sörcsapolás felelőseként Horváth Lajos ténykedett, a pattogatott kukoricát diáklányok készítették. A fő hopmesteri teendőket Kissné Müller Alexandra, Stivi Zsanett és Bognár József látta el. A kiélezett versenyben első helyen végzett a Pingpong Póker Társasjáték elnevezésű különítmény – Bálványos Zsolt, Belányi László, Hámori Gabriella, Hámori Zsolt, Knauer Krisztina és Soós Tamás –, megelőzve a Találom és a Kakukktojás csapatot. A népes társaság végezetül letette a nagyesküt: bizony szomjasak a tudásra (is), lelkesen készülnek a tavaszi folytatásra!

Fotó: A közösségi ház A borokat Simon István, a Seuso Hegykör Egyesület elnöke ajánlotta fel az alkalomra, a szünetekben borkóstolót rögtönzött Bognár József polgármester, a hegykör alapító tagja. A sörcsapolás felelőseként Horváth Lajos ténykedett, a pattogatott kukoricát diáklányok készítették. A fő hopmesteri teendőket Kissné Müller Alexandra, Stivi Zsanett és Bognár József látta el. A kiélezett versenyben első helyen végzett a Pingpong Póker Társasjáték elnevezésű különítmény – Bálványos Zsolt, Belányi László, Hámori Gabriella, Hámori Zsolt, Knauer Krisztina és Soós Tamás –, megelőzve a Találom és a Kakukktojás csapatot. A népes társaság végezetül letette a nagyesküt: bizony szomjasak a tudásra (is), lelkesen készülnek a tavaszi folytatásra!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!