Mint arról lapunkban is hírt adtunk, tavaly március végétől ez év január 28-ig a Chicagóban megrendezett Európa első királyai (First Kings of Europe) nemzetközi kiállításon Délkelet- és Közép-Európa 11 országának 26 múzeuma, köztük a fehérvári SZIKM is képviseltette magát az amerikai metropoliszban. A városunk múzeuma által kölcsönzött késő bronzkori mellvédet ezt követően a Québec tartománybéli nagyvárosban, Gatineauban tavasszal nyíló, 2025. január 29-ig tartó tárlaton láthatják majd az érdeklődők. A közel 3000 éves mellvértet nem véletlenül válogatták be a bemutatásra kerülő legnevesebb tárgyi emlékek közé, ugyanis nem csak a Kárpát-medencében, de az egész közép-európai régióban egyedinek számít.

Fotó: SZIKM Régészeti Örökségvédelmi és Tudományos Osztály

A Dunából előkerült leletnek az Amerikai Egyesült Államok után Kanadában való kiállítása ritka alkalom városunk kulturális életében. Újabb lehetőség arra, hogy a 150 éves Szent István Király Múzeum gyűjteményének presztízsét határainkon kívül, a tengerentúlon is növelje.