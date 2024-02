A FEOL Podcastjának témája azonban nem az emlékezés, hiszen lehetséges utódja, Weöres Szabolcs ebben az évben készül a nyomdokaiba lépni. A vitorlázás Mount Everestjének is nevezett kihívás, a tizedik Vendée Globe 2024. november 10-én rajtol majd el Les Sables d’Olonne-ból. Szabolcs eredményes időszakon van túl, 2023-ban véghez vitte, amit eltervezett: négy versenyt is sikerrel teljesített, egyiket mentorával, Fa Nándorral. A New Europe névre keresztelt hajó (a vitorlás „keresztapja” Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, honvédelmi államtitkár lett) átépítése után Szabolcs tavaly júliusban Nándorral párban vett részt az 50. Rolex Fastnet Race-en. Milyen esélyek várják majd a Vendée Globe-on? Egyebek mellett erről kérdeztük mentorát és segítőjét, Fa Nándort.