Köszönet érte

Hősök nem csak a filmekben léteznek. A hétköznapokban is köztünk járnak. Egy ilyen hősről adott hírt hatvan évvel ezelőtt ezen a napon a Fejér Megyei Hírlap: „A délutáni hirtelen szélroham megtépázta a várost. Behúzott nyakkal siettek az emberek, alig várva, hogy fedél alá kerüljenek. A zeneiskolába siető gyermekek rémülten szorították magukhoz hangszerüket, nehogy egy szélroham elkapja és pozdorjává törje. Arra bizony nem is gondoltak, hogy milyen közel a veszély. A Jókai u. 1. sz. ház tetejéről óriási robajjal egy egész sor cserepet tépett le a dühöngő szél. Csak a véletlenen múlott, hogy nem követelt emberéletet. Félóra múlva éppen arra sietett haza munkájából az Ingatlankezelő Vállalat egyik idősebb munkása, Rosta Szabó Imre. Olyan ember, aki nemcsak néz, hanem lát is az utcán. Megpillantotta az iménti ház esőcsatornáján fennakadt, félig lógó cserepeket. Nem latolgatta, hogy kötelessége-e ez a rendkívüli munka, felment a ház padlására és kimászva a tetőre beszedett 20—25 darab lesodort cserepet. Megérdemli a járókelők nevében a köszönetet.”

Új címszavak a félreértelmezőszótárban

"Működésének negyedik esztendejébe lépett a TIT talán legszórakoztatóbb „részlege”, a Nyelvi Játékok Klubja." - olvasható a Fejér Megyei Hírlap 1974. február 8-án megjelent lapszámában. "Grétey László és Vargha Balázs kifogyhatatlan az új és új játékos feladatokban, s ami a szellemes megoldásokat illeti, a tagság ötletessége sem csappant. A klub egyik legutóbbi foglalkozásán például annak felderítésén fáradoztak, hogy mit is jelentenek valójában egyes intézmények jelölésére használt mozaikszavak. Napirendre tűzték azonban a Karinthy-féle félreértelmező szótár bővítését is. Ízelítőül bemutatunk néhányat a játékos kedvű klubtagok nyelvi leleményeiből Jámbor J. Géza nyugdíjasnyomdász szerint a BKV nemmás, mint bosszantó kocogás városszerte. A BÁV: Borsos Áron Vacakok; a VIRÁGÉRT: Ványadt, Illattalan Rózsákat Ásatag Gazokkal Ékesítve Reád Tukmál. Az idős nyomdász zenei kisszótárt is összeállított. Egy-két címszó erejéig ezt is érdemes felütni. Ilyeneket olvashatunk: Gitár = ablaktapasz ellenértéke. Oboa = öregszőrmesál. Gordonka = becézett fiúnév... Jani János klubtag úgy vélekedik, hogy az SZTK tulajdonképpen Szervezet Táppénzek Kitalálására, a TIT Tudatlanságot Irtó Tömörülés, a MÁV jelentése pedig: Mozdonyok, Állomások, Vagonok. Győry István azt tartja, hogy a KRESZ Közlekedésünk Rettentően Erélyes Szabálykönyve, továbbá, hogy az MLSZ a Mindennap Leköszönő Szövetség. F. Szabó Saroltának, a klub Kalocsáról bejáró tagjának szótárából: Amatőr = bemutatás a fegyvermúzeumban; autogram = kocsisúly; filé = férfiak itala; komplikáció = megrongálódott tutaj; reflektor = református kiadóvállalat irodalmi szerkesztője; temperatúra = festékbeszerzőút..."