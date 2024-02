A PzH2000 (Panzerhaubitze 2000) egy német önjáró tarackágyú, napjaink egyik leghatékonyabb tüzérségi eszköze, tele komoly informatikai hátterű modern technikával, amelynek köszönhetően magasfokú automatizáltsággal rendelkezik. A harcjárművek a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében érkeztek Tatára, amelynek kezelésére a magyar haderő az Embert a vasra elnevezésű kampány keretében, kiemelt, havi bruttó 737 ezer forintos illetménnyel keres új embereket.

_- A tatai tüzérosztályt PzH-kal, vagyis a jelenlegi legmodernebb harci eszközökkel szerelték fel. Az újonnan toborzott katonák mindannyian - különféle beosztásokban ugyan,- de ennek az önjáró lövegnek az üzemeltetésében, kiszolgálásában kapnak majd feladatot – mondta el Németh Andor, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 3. Hadkiegészítő és Toborzó Központjának parancsnoka.

A feladatra elsősorban 18-28 éves, büntetlen előéletű magyar állampolgárokat várnak, akik bejelentett magyarországi lakóhellyel és/vagy tartózkodási hellyel, illetve minimum általános iskolai végzettséggel rendelkeznek. Egyes beosztásokban pedig jó, ha B kategóriás jogosítványa is van a jelentkezőnek. Ezeken felül természetesen vannak olyan feltételek, amelyek szolgálati formánként eltérők. Az alkalmassági vizsgán többek közt egészségügyi, pszichológiai és fizikai tesztek is várnak a jelentkezőkre. Az alezredes azt is kiemelte, nem csak férfiakat, nőket is várnak, hiszen vannak olyan feladatok, amelyekre ők is alkalmasak. - A hadsereg ebben a kampányban kifejezetten a tatai tüzérekhez vár jelentkezőket (a korábbi kampányban Hódmezővásárhelyre lehetett jelentkezni a lövészekhez), de a toborzás folyamatos. Mindenkit várunk, aki elhivatottságot érez magában a haza védelmére! – tette hozzá.

Szombaton Fehérváron is meg lehet nézni a PzH2000-et!

Fotó: Sztaniszlav Horvath / Forrás: Magyar Honvédség

A sikeres jelentkezőkre első körben 2 hét beillesztő foglalkozás, majd 8 hetes alapkiképzés vár. A tanulás és a képzés ezt követően is folytatódik, hiszen egy modern eszköz minden csínját-bínját ki kell tanulják a kezelésére felvett katonák. - Minden bizonnyal egy többségében fiatalokból álló, jó és összetartó csapat alakul ki Tatán, ahol szerintem a hangulat is remek lesz! – zárta Németh Andor.

A szóban forgó PzH2000-et Székesfehérváron is meg lehet nézni február 3-án szombaton 8 és 18 óra között az Alba Pláza előtti téren, ahol a katonák a vele kapcsolatos kérdésekre is szívesen válaszolnak. Aki pedig valóban úgy érzi, készen áll a feladatra, keresse fel a székesfehérvári toborzóirodát a Mészöly Géza u. 7. szám alatt, ahol szó szerint az utolsó pillanatig várják a jelentkezőket, a toborzás előtti hétvégén is nyitva lesznek. Lehetőség van ugyanakkor online is jelentkezni a www.iranyasereg.hu/pzh weboldalon, ahol egyéb információkat is találnak.