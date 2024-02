Tavaly, 2023-ban viharban született kolbászok lengedeztek a szélben a faluház udvarán, mert olyan rossz időjárást fogtak ki a szervezők. A helyben készített kolbászokat szélárnyékban próbálták megsütni, ám nem volt könnyű, mert akkoriban nem volt ilyen a településen.

Az almásiak azonban nem ijednek meg az ilyen körülményektől sem, hiszen generációról generációra adják a tudást, melynek fontos része, hogy disznóvágás ideje február környékén van, amikor a jó időre nincs garancia, emellett a hideg jót is tesz, mert legalább kifagy kicsit a hús.

Idén ez nem volt gond, ugyanis nem volt túl hideg pirkadatkor a Pirkadat tanyán, ahol megkezdődött a almási disznóvágás. Ez a tanya ajánlja fel minden évben azt a hízót, most éppen egy 120 kilós jószágot, aminek húsa táplálja a közösség testét-lelkét, hiszen együtt készítik a faluház udvarán.

Ahogy tavaly, úgy idén is volt lehetőség nevezni a kolbásztöltésre, ám meglepő fordulat gyanánt úgy döntött a 10 nevező csapat, hogy inkább nem versenyeznek, és így az együtt töltött különböző kolbászok íze, és az együtt töltött közös idő öröme lesz a nyeremény mindenkinek.

Pap Tibor polgármester üdvözölte a csapatok ezen döntését.

–A kolbásztöltő csapatok 5 kiló húst kaptak, de az a falu disznójától teljesen független, mert abból készül mindig a közös ebéd, a település idelátogató lakosainak. Készítenek ilyenkor a lelkes segítők kolbászt, hurkát, húst, illetve pecsenyét, de nem marad el a húsleves sem. A maradék kolbász és zsír ünnepi lakoma lesz majd a faluban húsvétkor–mondta a település vezetője, aki a böllér csapat munkáját külön megköszönte.

–Kovács Péter, Németh Gyula és a Hajdú Norbira mindig számíthatunk ezen a napon, és most már fiatalodik a csapatuk, ugyanis az apjától kiskora óta tanuló Kovács Barni is sokat tesz az almási disznóvágás sikeréért–mondta Pap Tibor.

Az ebédet nem a ragyogó napsütésben fürdő udvaron, hanem az étkezdében fogyasztották el a csapatok, és minden finomság mellé lehetett a település kemencéjében sütött, friss kenyérből is törni, szeletelni. Ahogy minden alkalommal, idén is 12 kenyeret vetett be Tóth Zsolt, és a rendezvény résztvevői mindig lelkesen várják a kemencenyitás pillanatát.

Az eseményről készült videó IDE kattintva érhető el.