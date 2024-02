Úgy tudjuk az elmúlt időszakban többször volt példa arra, hogy mind testileg mind pedig lelkileg bántalmazta tanulótársait, akik emiatt – talán érthető is –, nem igazán szeretnének iskolába menni. A szülők többször és többféleképpen összefogtak annak érdekében, hogy a helyzet változzon vagy legalább javuljon. Így az ügy már a rendőrséghez is eljutott, illetve a Székesfehérvári Tankerület is megtette a szükséges lépéseket. Török Szabolcs, a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója megkeresésünkre elmondta:

– A Székesfehérvári Tankerületi Központot minden fenntartott intézménye tájékoztatja a rendkívüli eseményekről, problémákról. A helyzet megismerése után azonnal egy plusz álláshelyet biztosítottunk egy pedagógiai asszisztens felvételéhez, ezzel támogatva az intézmény pedagógiai munkáját. Bízunk abban, hogy ez segít megoldani a kialakult helyzetet –.

Ami pedig a rendőrséget illeti, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól az eset kapcsán megtudtuk, egy iskolai szülői csoport képviseletében eljáró apuka tett bejelentést a rendőrségre és könnyű testi sértés miatt büntetőeljárás indult az ügyben. Erről azonban bővebb tájékoztatást nem adtak, mivel válaszadásukkor a büntetőeljárás még folyamatban volt.

De azt még elárulták, hogy a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakemberei az első osztályos gyermekeket osztályfőnöki óra keretében meglátogatták, és hasznos viselkedési tanácsokkal látták el őket, továbbá a szülőknek tartott iskolai értekezleten is részt vettek, ahol prevenciós tanácsokat adtak a szülőknek és tájékoztatták őket a rendőrségi eljárás megindításáról.

Úgy tudjuk a fentiek egyelőre nem szolgáltak kellő eredménnyel, így vannak olyan szülők, akik már azt fontolgatják, hogy másik intézménybe viszik a gyermeküket.

A részletek felől érdeklődve igyekeztük felvenni a kapcsolatot az érintett intézmény vezetőjével is, hogy rajta keresztül akár a gyermek szüleit is elérjük, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.

Információink szerint egyébként több oktatási intézményben is előfordulnak hasonlók a megyében, ami számos kérdést felvethet. Mi okozza a gyermekekben az ily mértékű agressziót? Az otthoni környezet és a szülő tehet róla? Van-e egyáltalán ’hibás’? Előny vagy inkább hátrány az integrált oktatás? Ennek utánajárva az esetet egy pszichológussal fogjuk körbe járni következő cikkünkben.