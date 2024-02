Hankó Balázs kiemelte, hogy 2024 a fejlesztések éve. A szakképzésben és országosan 96 milliárd forintnyi forrás áll a rendelkezésre a szakképzés modernizációjára. Az államtitkár emlékeztetett, tavaly a szakmák Európa-bajnokságán bajnok lett a magyar szakképzés, amely így nemzetközi szinten is jól teljesít, de vajon, hogyan lehet ezt a lendületet a jövőben is folytatni? – tette fel a kérdést, amelyet meg is válaszolt felszólalásában.

Szavai szerint a kulcs a munkaerőpiac jelenlegi és jövőbeni igényeinek kiszolgálásában keresendő, éppen ezért olyan infrastrukturális és digitalizációs beruházásokra van szükség, melynek segítségével olyan szakmákat tanulhatnak a diákok, amely számukra jövőt, versenyképes jövedelmet és azonnali elhelyezkedést garantál. Hozzátette: Felsőoktatás, szakképzés, felnőttképzés – ez a hármas, ami a magyar gazdaság szuverenitási képességét és egyben jövőjét garantálja és ebben kitüntetett helyszín Székesfehérvár is.

Wetzl Viktor projektmenedzser a Székesfehérvári Szakképzési Centrum hat helyszínén történő beruházás részleteit mutatta be a jelenlévőknek, amelyek digitális, eszköz- és tanműhelyi fejlesztéseket, de a projekt részeként épületenergetikai korszerűsítéseket is jelentenek. Székesfehérváron a Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskolában valamivel több mint 2,5 milliárd forintól 1500 négyzetméteres új épületszárnyat építenek, amelyben tankonyha, tanétterem, tancukrászda, tanszálloda, tanrecepció, kereskedelmi szaktanterem és kereskedelmi informatikai szaktanterem kap helyet, míg például a Bugát Pál Technikum épületének földszintje 361 millió forintból fejlesztik energetikailag, ebben tanóvoda és tanbölcsőde, illetve egészségügyi szaktantermet alakítanak ki. De érintett még a fehérvári intézmények közül a Széchenyi István Műszaki Technikum és a Váci Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium is, ahol gépészeti tanműhelyek energetikai korszerűsítés és belső tereinek felújítása zajlik majd 290 és 227 millióból, míg ezen felül további gépbeszerzésekre is sor kerül. A projektmenedzser szavaiból az is kiderült, hogy Móron a Perczel Mór Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium gépészeti eszközparkja is modernizálódik, valamint bicskei Vajda János Technikum teljes egészében megújul majd.

Cser-Palkovics András, Vargha Tamás is érdeklődve figyelte a projekt bemutatását.

Fotó: Fehér Gábor

Az eseményen tiszteletét tette többek között Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, Cser-Palkovics András, a város polgármestere, illetve Tanárki Gábor, Fejér vármegye főispánja is, akik beszédükben örömüket fejezték ki a beruházásokkal kapcsolatban, amelyeket egyszersmind mérföldköveknek, a város és térsége, illetve a megye fejlődésének szempontjából is kiemelt jelentőségűnek neveztek. Ezt követően Kulcsár János, a Kulcsár Építészsúdió Kft. építésze bemutatta a Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola látványterveit. Az esemény házigazdája, Kulcsár Szilvia, a Székesfehérvár Szakképzési Centrum kancellárja ünnepi gondolataiban felidézte, milyen komoly és hosszú előkészítő munka vezetett el a projektmegnyitóig. Hozzátette: Bizton állíthatom, hogy intézményeinket tekintve az utóbbi 30 év legjelentősebb szakképzés-fejlesztési beruházása előtt állunk, melynek célja a 21. századi szakképzés megvalósítása.