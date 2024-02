A borrendek felvonulásával kezdődött meg a Noé-hegyi Szent István Borlovagrend XXII. zászlósbor díjátadó gálája és borlovag bálja a Mercure Hotel Magyar Királyban. Számos borkedvelő már ismerősként látogatott el erre a rendezvényre, melynek célja a magyar bor, azon belül is a régió borainak népszerűsítése, a kulturált borfogyasztás szellemében. Az est csinos háziasszonya, Igari Fruzsina borkirálynő volt. A vendéglátó Noé-hegyiek elnök-nagymestere, Dinnyés Ferenc örömének adott hangot, hogy idén újra vendégül láthatják a társ borrendeket és közösen köszönthetik újra a nemes nedű ünnepét. A találkozón Róth Péter Székesfehérvár alpolgármestere, az esemény fővédnöke is köszöntötte a résztvevőket. Felszólalásában az est különleges báli hangulatát, tradícióját és a finom, jó borok főszerepét emelte ki.

A borrendek bevonulásáról készült videónkat ITT tekinthetik meg.

Számos borrend látogatott el a jeles alkalomra.

Fotó: Fehér Gábor

A hagyományokhoz hűen a gálát megtisztelte jelenlétével Koczor Kálmán a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének elnöke is, aki lapunknak nyilatkozva kiemelte, hogy a borrendi mozgalom alapvetően egy szakmai elkötelezettséget jelent, a legfontosabb feladatuk pedig az, hogy ápolják a szakma hagyományait és továbbadják azt a jövő generációjának. A szövetség elnökeként az a megtiszteltetés is érte az esten, hogy az ő közreműködésével került átadásra „Az év Zászlósbora - 2024”, amelyet az Agárdi Csóbor Pincészet érdemelt ki, immáron nyolcadik alkalommal.

Jó hangulatban telt az este.

Fotó: Fehér Gábor

Csóbor-Kisari Linda főborász lapunknak elmesélte, hogy mindig nagy lelkesedéssel vágnak bele a versenybe és az már csak hab a tortán, ha győzni is sikerül. Különleges napnak nevezte a szombatot, hiszen két díjat is bezsebelhettek: – Büszke vagyok, hogy immáron nyolcadik alkalommal vehetjük át ezt a szakmai elismerést és idén a 2023-as Irsai Olivérünk nyerhette el a Noé- Hegyi Szent István Borlovagrend Zászlósbora díját! Különleges ez a nap számunkra, hiszen néhány órával ezelőtt a Magyarországi Újbor és Sajtfesztivál díjátadóján is aranyérmet kapott az Irsai Olivérünk. Boldogok vagyunk, az elismerések, díjak pedig kiemelt helyet kapnak majd agárdi üzletünkben, hogy mindenki láthassa őket, aki betér hozzánk. Mindenkit várunk szeretettel! – mondta örömmel a hangjában a férje, Csóbor Balázs mellett állva.

Az este borkóstolóval, tánccal és nyereményözönt hozó tombolasorsolással zárult.