Az Alba Innovár jelenleg három ingyenes szakköre várja a gyerekeket. A játékos blokkprogramozás már elindult, ugyanakkor a héten még lehet csatlakozni. Itt a gyerekek előbb a ­Sketch nevű ingyenes, magyar nyelvű programmal ismerkedhetnek meg, a foglalkozás végére pedig már a Tinkerben, egy angol nyelvű, komplexebb programban fognak dolgozni. Az egyórás foglalkozásokon a gömbrobotokat és a népszerű legórobotokat is megtanulják mozgatni. A héten startol a Minecraft-foglalkozás, ahol a jól ismert játékot mutatják be közelebbről a résztvevőknek. Füki Gyula elmondása szerint a többség ugyan ismeri magát a játékot, de a foglalkozások segítségével be tudják mutatni nekik a Minecraft tudatosabb használatát, a nehezebb építéseket, összefüggéseket. Érdekesnek ígérkezik a szintén a héten induló Az én okos üvegházam projekt. Itt az Alba Innovár munkatársai előkészítettek a diákoknak egy üvegházat, melyet Microbit és EDU:BIT segítségével okosíthatnak fel a gyerekek. Beprogramozhatják az automatizált ventilátorokat, fényre nyíló ablakokkal és sok más, az okosotthonok világába bevezető funkcióval láthatják el az üvegházat. - olvasható az ÖKK közleméynében