- A nyolcadik osztályos tanulóink állampolgár ismeretek órán beszéltek a településfejlesztésről, a saját településünk eseményeiről, működéséről. Innen jött az ötletük, hogy javaslatot tennének a játszótér fejlesztésével kapcsolatban. Ezért ellátogattam a következő ilyen tanórára, ahol meghallgattam a diákok javaslatait – mesélte Sztányi István, vértesboglári polgármester, akitől megtudtuk, a helyi fiatalság szeretné, ha Bogláron is lennének a játszótéren sportolásra alkalmas eszközök. Mint kiderült, a falu annak idején kimaradt a kültéri fitnesz park pályázatból, így nem létesült ilyen a településen. A diákok aztán a soron következő képviselő-testületi ülésre is ellátogattak, ahol szintén előadták a kérésüket. A testület megígérte, hogy a kért eszközökre pénzt különítenek el a költségvetésből.

A boglári diákok egyébként aktívan részt vesznek a település életében, máskor is volt már példa rá, hogy kéréssel fordultak az önkormányzat felé. Az ökoiskola minősítéssel is rendelkező Vértesboglári Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola diákönkormányzata 2020-ban elsők között javasolta, hogy az állatok védelme érdekében tiltsák be az év végi napokon is a faluban a tűzijátékot.

Ugyanezen a testületi ülésen döntöttek a képviselők az Általános Művelődési Központ szétbontásáról. Az ÁMK-t annak idején gazdasági megfontolásból hozták létre az óvoda és a művelődési ház összevonásával, az óvodavezető akkor lett egyben a művelődési ház vezetője is, aki vállalta a falu kulturális életének koordinálását. – Amióta Jersey Dia vette át a művelődésszervezői feladatokat, nagyot fordult nálunk a világ. Dia felpezsdítette a kultúrház életét, rengeteg programot, eseményt szervez, aminek következtében megszaporodtak a feladatok. Ebben a formában az ÁMK vezetője – aki mégiscsak elsősorban óvodavezető és ezért szakmailag is az óvodapedagógiához ért jobban – nyilván nagyobb kihívásokkal kell szembenézzen egy számára idegen területen – magyarázta az indokokat a polgármester.

A testület ezért úgy döntött, a jövőben a művelődési ház közvetlenül az önkormányzat fenntartásába kerül vissza, munkáját pedig önálló vezető irányítja majd.