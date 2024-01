Az idei tanévtől kezdve a szakképzési rendelet határozza meg a szakképzési iskolák tanítási rendjét. E szerint pedig a köznevelési intézményektől eltérően 2024-ben nem január 8-án, hanem már január 2-án megkezdődött a tanítás az érintett iskolákban. Így egy héttel korábban kinyitottak az iskolákhoz tartozó kollégiumok, visszaköltöztek a távolról érkező diákok, s ma már beültek az iskolapadba is. Néhány intézményt leszámítva – mint amilyen a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikum Velencén -, ahol tavaly év végén pár plusz napot bevonva a tanításba most még pihenhetnek a diákok és a pedagógusok. De hamarosan számukra is véget ér a téli szünet: Velencén például január 4-én már várják a tanulókat az iskolában.