A kisgyermekes családok számára találták ki a Sóstó Látogatóközpont havi családi délelőttjét, amely az ilyen esős, programszegény időszakban is tartalmas kikapcsolódást jelent a kimozdulni vágyóknak. A Látogatóközpontba lépve mindenkit elfog a „játszhatnék”, hiszen ez a modern, mégis természetközeli környezet éppen erre lett kitalálva: játékaival, foglalkozásaival és interaktív digitális tábláival az észrevétlen tudásátadás mellett a kikapcsolódás remek helyszíne is.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

2024-ben tovább folytatódnak az egyre népszerűbb programok a sóstói stadion oldalában található Látogatóközpontban, melynek bejáratához a játszótérről vezet impozáns lépcsősor.

- Minden hónap első szombatján tartunk családi délelőttöt, mindig más tematikával – árulta el a feol.hu-nak Krainhoffer Andrea környezeti nevelő, a Sóstó Látogatóközpont lelkes munkatársa. - Mindig aktuálisan az adott évszakhoz kapcsolódunk, így most a téli madáretetést járjuk körül. Szabadtéri programokkal és játékokkal is készültünk, de az időjárás ezt most nem tette lehetővé, így az egyébként tágas beltérben tartjuk a foglalkozásokat. Van interaktív táblánk, melyen olyan játékokat, feladatokat állítunk a gyerekeknek, amelyek a madáretetéshez kapcsolódnak, továbbá kézműveskedésre is van lehetőség, melyen saját madáretetőt készíthetnek a gyerekek. Az interaktív mese szintén a madáretetést járja körül: beszélgetünk arról, mit tehetünk az etetőbe, mit nem javasolnak bele tenni a szakemberek, milyen madarak vesznek körül bennünket, hogy néznek ki, milyen a hangjuk. Színes tehát a program.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A családi délelőttök egészen kicsiknek épp úgy szólnak, mint a nagyobbaknak, s mostanra elmondható: mindig nagyon sokan vannak a regisztrációköteles programon.