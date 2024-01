Három vármegyében, köztük Fejérben is másodfokú figyelmeztetés lép érvénybe (a HungaroMet veszélyjelző rendszere alapján): vastag jégpáncél is képződhet az utakon! További 13 megyében citromsárga figyelmeztetés érvényes.

Vastag jégpáncél

Ahogy az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében írja: "az éjféli órák környékén egy okklúziós front csapadékzónája érkezik, amely északnyugat felől halad délkelet felé. A csapadékzónából kedd kora délelőttig az északkeleti megyék kivételével nagy területen várható ónos eső. Mennyisége döntően 1 mm alatt alakul, de kiemelten Veszprém, Fejér és Pest megyékben ennél vastagabb jégpáncél is képződhet."

Éppen ezért a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság is összegyűjtötte közösségi oldalán, hogyan kerülhetjük el a baleseteket a veszély idején, hogy mindenki hazaérjen!

Tömegközlekedéssel célszerűbb

Az első pontban azt írják, ónos eső esetén - ha megtehetik - ne induljanak el otthonról sem autóval, sem gyalog, de akinek muszáj útra kelnie, lehetőleg tömegközlekedéssel tegye! Ha feltétlenül fontos autóba ülnünk, akkor az legyen megfelelő műszaki állapotban (pl. töltsék fel téli ablakmosó folyadékkal járművüket), a téli gumiabroncs kifejezetten nélkülözhetetlen. Ajánlott az útvonal pontos megtervezése, most ráadásul hosszabb menetidővel is kell kalkulálnunk.

Fotó: Czinege Melinda (MW-Archív)

"Részesítsék előnyben az autópályákat és a nagy forgalmú főutakat, és lehetőleg mellőzzék a kis forgalmú, és keskenyebb utakat! Vezetéskor fogják két kézzel a kormányt a stabil kormányzás és az esetleges megcsúszás mielőbbi korrigálhatósága érdekében, és figyelmüket összpontosítsák folyamatosan az útra! Vezessenek lassúbb tempóban és tartsanak nagyobb követési távolságot, hiszen a féktávolság ilyenkor jelentősen megnő!" - javasolja a rendőrség, ahogy azt is, hogy lehetőleg ne előzzünk, a lassabb tempó áldásosabb ebben az időben. Ha mégis az előzés mellett döntene valaki, akkor lassan, fokozatosan váltson forgalmi sávot. Számítsanak az eltérő tapadású felületek változására is!

Hosszabb féktávolság

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket, pláne csúszásveszély esetén, mennyire óvatosan kell megközelíteni. "A hosszabb féktávolság miatt jóval korábban kezdjék meg a lassítást, ha olyan gyalogost látnak, akinek az úttesten való áthaladására számítani lehet!" - hangsúlyozzák. Bejegyzésük végén még egy hasznos tanáccsal látják el a közlekedőket: ha jeges az út, ha ónos eső esik, akkor a tempomatot ne használják, mert a "gépjármű megcsúszás, stabilitásvesztés esetén is változatlan sebességgel halad tovább, ami ellehetetlenítheti a korrigálás lehetőségét!"

Készül a Magyar Közút is

A Magyar Közút Zrt. is közleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz, melyben azt írták, az időjárási anomália idején, ahol van rá lehetőség, ott megelőző, azaz preventív síkosságmentesítési munkákat végeznek só és kálcium-klorid oldat felhasználásával. Hangsúlyozták 0-24 órában, 12 órás váltott műszakokban dolgoznak a szakemberek, 80 mérnökségről, azaz telephelyről indíthatják el a munkagépeket a 31 ezer kilométeres országos közúthálózatra.

Figyelmeztetnek azonban, hogy ónos eső idején a közút több tíztonnás munkagépei is lassabban közlekedhetnek, egy-egy forduló akár 2-4 óra is lehet, amely idő alatt újabb és újabb sószórási munkák szükségesek. A szakemberek első körben a gyorsforgalmi-, majd a fő-, végül a mellékutakon avatkoznak be. Az autópályák koncessziós társaságokhoz, a belterületi utak, közterületek az önkormányzatokhoz tartoznak, fogalmaznak.

Videón az ón

Hogy pontosan mi is az az ónos eső és hogyan lehet ellene védekezni, az megtudható a Magyar Közút egyik korábbi videójából is:

Az aktuális útinformációkról a legkönnyebben a www.utinform.hu oldalon keresztül tájékozódhatnak a közlekedők.