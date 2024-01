Nyílt nappal várja a leendő hallgatókat január 15-én, hétfőn az Óbudai Egyetem. A Geoinformatikai Intézet Pirosalma utcai épületében a fehérváron elérhető szakok mellett megismerkedhetnek kollégiumi lehetőségekkel, a diákélettel és az Erasmus-programokkal is az érdeklődők. Az Alba Regia Műszaki Kar mellett, a tavaly óta Székesfehérváron is elérhető Keleti Károly Gazdasági Kar is bemutatkozik a 10 órakor kezdődő nyílt napon. Az induló mesterképzésekről online kapnak tájékoztatást az érdeklődő hallgatók január 15-én 17 órától: https://www.facebook.com/events/932774468271816

A város másik felsőoktatási intézménye, a Kodolányi János Egyetem január 19-én, pénteken tart nyílt napot, ahol a választható szakokról, az egyetemről és a diákéletről kapnak tájékoztatást a felvételi előtt álló tanulók. A Rákóczi utca 25. szám alatti képzési helyszínen személyesen várják az érdeklődőket, de online nyílt napot is tart az intézmény, szintén január 19-én 17 órától: https://www.kodolanyi.hu/felveteli/nyiltnap - olasható az ÖKK közleményében.