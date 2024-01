Székesfehérvárról Csákvár felé haladva már a zámolyi futballpályánál is láttunk a falu határában befagyott nagyobb vízfelületen csúszkáló, korcsolyázó felnőtteket, gyerekeket, ám a közeli kisvárosban ennél jóval nagyobb terület áll a korcsolyázni vágyók rendelkezésére. A Csíkvarsai-rét vizes felülete általában minden télen befagy, hiszen a vízmélysége nem akkora, mint a Velencei-tónak, ahol több fagyos nap kell ahhoz, hogy biztonságosan a jégre lehessen menni. Ezen a hétvégén többen is felkeresték a réti „jégpályát”, hogy mozgással, sportolással töltsenek néhány kellemes órát és ha marad a hideg idő, akkor ezt a mai napon és a hét folyamán bárki megteheti. Ezzel kapcsolatban azonban a területet gondozó Pro Vértes Alapítvány néhány betartandó szabályra is felhívta a figyelmet, mivel a Csíkvarsai-rét fokozottan védett terület.

Kérik, hogy a gépjárművel érkezők csak a töltés oldalában parkoljanak! A vízfelületet csak napkeltétől napnyugtáig, azaz világos időszakban és csakis korcsolyázásra, csúszkálásra használják. A kite, paplanernyő, surf és jégvitorlás használata nem megengedett és ugyancsak tilos autóval vagy más járművel a jégre hajtani! Mindezeken felül természetesen felhívták arra is a figyelmet, hogy vigyázzanak egymásra és egymás testi épségére, hogy a korcsolyázás mindenkinek örömteli maradhasson!