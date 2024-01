Számos lakás ajtaja elé kikerült január 22-én reggelre az az ötliteres műanyag edény, melyben ezentúl már a társasházakban élők is külön gyűjthetik azokat a hulladékokat, melyeket egyébként családi házaknál szoktak hasznosítani komposzt alapanyagként. A konyhai zöld- és élelmiszerhulladék szelektív gyűjtésének rendszerét az európai uniós előírásokkal összhangban vezeti be a városban a Depónia Nonprofit Kft. – hívta fel a figyelmet Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere, az 5. számú választókörzet önkormányzati képviselője közösségi oldalán. A rendszerbe elsőként kapcsolódott be ugyanis az általa képviselt egyik lakótelep: így a Tóvárosi lakónegyed 1-67, a Toronysor 1-12 és a Hosszúsétatér 5-21 számú társasházak lakásai elé már kikerültek az edények. A Tóváros mellett a Palotaváros és Szedreskert társasházi övezeteiben is megkezdődik a gyűjtés február 1-jétől.

A konyhai zöld- és élelmiszerhulladékok házhoz menő gyűjtésének elsődleges uniós célja, hogy 2035-ig a települési hulladékok mintegy 65 százalékát a társadalmak újrahasznosítsák – ezért elengedhetetlen, hogy a bio- és szerves hulladék gyűjtésére ne csak a családi házakban legyen mód. A Depónia szerződést kötött a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt-vel a hulladék begyűjtésére, így Székesfehérvár – tizenhárom másik nagyvárossal egyetemben – elsőként csatlakozott az új rendszerhez.

Mészáros Attila felhívásában hangsúlyozta: a DEPÓNIA 10 ezer háztartásba juttatja el január 22-től a feliratozott, jól záródó 5 literes konyhai edényeket. A programhoz önkéntesen bárki csatlakozhat, ami annyit jelent, hogy az ebben gyűjtött konyhai biohulladékot le kell vinni a lakótelepeken erre a célra kihelyezett 120 literes, barna színű szemeteskukákhoz és abba kidobni. A konyhai „maradékot” tartalmazó kukákat május és szeptember között hetente kétszer, október és április között pedig hetente egyszer szállítják el.

A lakásokban könnyen és jól tárolható kisméretű edényeken „Konyhai zöld- és élelmiszerhulladék gyűjtő” felirat olvasható. A műanyag dobozon található információk segítséget nyújtanak abban is, mit lehet bennük gyűjteni: gyümölcs- és zöldségmaradékokat, ételmaradékokat, pékárut és tejtermékeket lehet bele tenni. Itt landolhatnak tehát például a gyümölcsök maradékai, mint a csutkák, levelek, héjak, a zöldségek kidobásra ítélt maradványai, akár a torzsák, szárak, levelek, héjak. Jöhet bele a kávézacc és a teafű (filter nélkül), illetve mindenféle fűszer és gyógynövény maradék is. Jó helyen van itt a tojáshéj, a főtt ételmaradék, a szószok és öntetek, feldolgozott élelmiszerek és húsmaradékok is. Dobjuk ebbe az édességet, müzlit, kukoricapelyhet, sajtot és egyéb tejterméket, amennyiben már nem használható fel a konyhában. Ide kívánkozik továbbá a konzervek, befőttek maradéka is, természetesen a tartójuk nélkül.

A Depónia azonban külön kéri: ne dobjunk bele csontokat, csomagolást, cigarettacsikket, se használt egészségügyi termékeket, mint például zsebkendőt vagy pelenkát. Ne itt landoljon továbbá a szivacs és a tisztítókendő sem, azok ugyanis nem szerves hulladékok.