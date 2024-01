Hivatalosan is elkészült a Budai úti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok kivitelezéséhez kapcsolódó, mégis attól hivatalos engedélyezési eljárások tekintetében elkülöníthető úthálózat, illetve az összes, ahhoz kapcsolódó közlekedési- és közműfejlesztés – jelentette be január 19-én, sajtótájékoztatón Cser-Palkovics András. A város vezetője elmondta: túl azon, hogy a multicsarnokot szolgálja ki az út, a fejlesztés 7-es és a 62-es utakat is összeköti. Ez pedig az eddig csak a Seregélyesi útról megközelíthető Alba Ipari Zóna sok ezer dolgozójának fontos új lehetőség.

Fotó: Simon Erika

-Ez az összekötés és útfejlesztés a multicsarnok építésének egy 3 és fél milliárd forintos része volt. Az útszakaszok engedélyeztetését pedig éppen azért vettük külön a multicsarnokétól, hogy minél előbb átadhassuk az utakat a forgalomnak – emelte ki a polgármester, ahogy azt is: a másik fontos fejlesztési elem a közösségi közlekedés megszervezése lesz a Budai út irányából: erről a döntést várhatóan a februári közgyűlés meghozza és valószínűleg áprilistól a buszjáratok is megindulhatnak az érintett célpontokhoz. Mint elhangzott, a csarnok esetében is zajlanak már a birtokbavételi eljárások, így hamarosan bejelentik, mikor és hogyan avatják az új épületet - mellyel együtt egyébként a hozzá tartozó parkolók átadása is megtörténik. Ezt követően Cser-Palkovics András megköszönte a projektben közreműködő szakemberek munkáját, az országgyűlési képviselő közreműködését és Magyarország kormányának a nemzeti forrásból érkező támogatást.

Vargha Tamás országgyűlési képviselő örömét fejezte ki az útátadás kapcsán, amely nem csak a csarnokot és az ipari zónát szolgálja ki – hangsúlyozta -, de egyéb fejlesztések is kapcsolhatóak hozzá.

Fotó: Simon Erika

Tóth Ferenc, az Alba Ipari Zóna Kft. ügyvezető igazgatója hozzátette: egy harminc éves terv valósult meg most az út átadásával. Ez azt jelenti – mutatott rá -, hogy az ipari parkban dolgozó közel 4 ezer ember sokkal könnyebben és hamarabb tudja megközelíteni a munkahelyét, mint eddig.

Az ipari parkban 148 cég működik jelenleg és 28 olyan ingatlantulajdonos érdekelt benne, akik a következő években tervezik itt felépíteni üzemcsarnokait. Ezen tervek pedig arra engednek következtetni, hogy hamarosan 5 ezer ember munkahelye lesz az ipari park – fogalmazott az ügyvezető, majd elárulta azt is, milyen bevételt termelnek a zónában működő cégek a városnak: 2,1 milliárd forint helyi iparűzési és 395 millió építmény adót fizetnek, a további fejlesztések eredményeképpen pedig várhatóan közel 3 milliárd forintra nő éves szinten a város kasszájába érkező helyi iparűzési adó és 400 millióra az építményadó nagysága.