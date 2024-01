Régen szinte minden háznál tartottak disznóölést, ahol az állatot az utolsó porcikájáig feldolgozták. Tabajdon is vannak még olyanok – talán 30-40 család -, akik tartanak disznót, így disznóölést is. A faluban is rendeznek minden évben közös disznóölést, ezt idén is megtartják majd márciusban. Most azonban „csak” kolbászt töltenek. És hogy honnan az öltet?

- Mondják, azért van nálunk több gasztronómiai rendezvény, mert a polgármester szereti a hasát – kezdte nevetve Bárányos Csaba, Tabajd polgármestere. – Viccet félretéve, mindig igyekszünk színesíteni a programjainkat, amelyeknek az elmúlt évek alatt kialakult a törzsközönsége is. Decemberben számos alkalom adódik közösségi rendezvényekre, de így, január-február tájékán üresjárat van. Ezért gondoltam arra, szervezzünk egy olyan programot, ami felnőtteket, gyerekeket egyaránt megszólít és hagyományőrző jellege is van – mondta aztán.

Az előzetes „felmérések” szerint többen is akadnak a faluban, akik szívesen ennének, vennének megbízható helyről származó házi füstöltárut, de otthon nem állnak neki néhány kilogramm hússal dolgozni. Ám ha összeáll 15-20 család és nagyobb mennyiségű hús kerül feldolgozásra, csatlakoznának. A február 3-i rendezvényen így aztán többfajta kolbászt – füstölni és sütni valót, illetve fehér bajorkolbászt - is töltenek majd, amiből lehet helyben is fogyasztani, kóstolni és haza is kerülhet belőle a hűtőbe. A kolbász mellett hagyományos rétest is sütnek, amolyan régi „asztal körül futkosósat”, aminek a tésztáját értelemszerűen maguk készítik majd a résztvevők. A rendezvény célja részben a hagyományok őrzése, ugyanakkor kiváló alkalom közösségépítésre is, ahol mindenki jól érezheti magát.

A részvételhez – amelynek az alapanyagok miatt költséges is van - előzetes regisztráció szükséges, amelyet a Mészöly Dezső Művelődési Központnak vagy a Tabajd Község Önkormányzatának a közösségi oldalon küldött üzenetben jelezhetnek.