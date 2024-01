Január 22-én, azaz ma reggel is megmérte a Velencei-tó jégvastagságát a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Fejér Vármegyei Szakaszmérnöksége. Hiába volt egy kis hőmérsékletingadozás az elmúlt napokban, még mindig elmondható, hogy a tó felszínét továbbra is egybefüggő jég borítja. A jég vastagsága az Agárdi Tófelügyelőség előtti nyílt vízterületen ma reggel is 7- 8 centiméter között volt – adta ki a tájékoztatást a Szakaszmérnökség, hozzátéve: a kikötőkben, öblökben, védett part menti területeken azonban már 8-9 centiméteres vastagságú jég alakult ki.

A jégre menni azonban még mindig nem ajánlott! Temesvári Mihály tófelügyelő erre vonatkozóan fontos tapasztalatot osztott meg: a jégen való tartózkodás legalapvetőbb szabálya, hogy a szabad vizek jegére csak akkor szabad lépni, ha az kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog. Hozzátette: a gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri, vagy meghaladja a 10 centimétert, és egyben acélos, jó minőségű is a szerkezete.