A hírről közösségi oldalán Cser-Palkovics András polgármester számolt be, aki bejegyzésében a Kormány döntésére és az új életpálya törvényre egyaránt emlékeztetett. Hozzátette, a város is biztosítja a pénzügyi keretet az óvodai pedagógusok és a diplomás bölcsődei kisgyermeknevelők béreinek egységes, 32,2 százalékos növeléséhez. Az állami, uniós és önkormányzati forrásokból fedezett béremelés mellett idén (a városi költségvetés elfogadását követően) a béren kívüli juttatásaik is emelkednek majd – írta meg a városvezető. A további számadatokat tekintve az olvasható, hogy az intézkedés idén több mint fél milliárd forintba fog kerülni, mely költség jelentős részét a magyar állam biztosítja a városnak, nagyjából 10 százalékát (a bölcsődék esetében 45 millió forint) azonban a város saját bevételeinek terhére fedezi. A beszámoló szerint ezzel az önkormányzati óvodák pedagógusainak minimum bére bruttó 528 ezer forint lesz, de lesz olyan mesterpedagógus, akinek a bére meghaladja majd a 800 ezer forintot is. A bölcsődei, diplomás kisgyermeknevelők átlagbére meghaladja majd a 700 ezer forintot. Az intézményvezetők bérei is emelkednek, kiemelkedő felelősségükkel arányosan bruttó 900 ezer forint körül alakulnak majd.



Az elöljáró a bejegyzésben kiemeli, vizsgálják annak a lehetőségét, hogy a mostani, kiemelt béremelésben nem részesülők, illetve a más intézményi szektorokban dolgozók részére milyen bérkiegészítést tudnának biztosítani még 2024-ben. Erről a döntést a későbbiekben hozhatja meg az önkormányzat, de egy erre dedikált pénzügyi keret a költségvetésben rendelkezésre fog állni – húzta alá Cser-Palkovics András.



A béremelés mellett pedig a cafeteria-juttatások terén is igyekeznek kifejezni az intézmények dolgozóinak, hogy munkájukat megbecsülik: tervezetten a tavalyi összeg több mint kétszeresére, nettó 250 ezer forintra fogják emelni a cafeteria-juttatást minden intézményi dolgozó számára, tehát ez az emelés nem csak a diplomásokra vonatkozik majd. Ez az intézkedés az egyéb önkormányzati intézményekben dolgozó városi alkalmazottakat is érinteni fogja, amelynek részleteiről a városvezető későbbre ígért tájékoztatást.



A fedezetről, a bérkiegészítés kereteiről és a béren kívüli juttatásokról a végleges pénzügyi döntést a február 15-i közgyűlés mondja majd ki, amennyiben elfogadja a város költségvetését.



A teljes bejegyzés itt érhető el: