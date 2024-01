További 500 adag ízletes, szerencsehozó lencsével érkezett a Lecsóház is. Az összesen 1500 adag étel kiosztásában a polgármester és a képviselő mellett Lehrner Zsolt, Mészáros Attila, Róth Péter alpolgármesterek, Deák Lajosné, Fazakas Attila, Kovács Zsoltné, Molnár Tamás, Östör Annamária, Viza Attila mellett Szontághné Kovács Erika, Székesfehérvár önkormányzati képviselői, valamint a Magyar Honvédség katonái, a Nosztalgia Nyugdíjas Klub Egyesület és a Székesfehérvári Kulturális és Közösségi Központ munkatársai is segédkeztek. A főétel mellé meleg teával is szolgáltak az újévet ünneplőknek.

A székesfehérvári újévi szerencsehozó lencse nemcsak a gyomrot, de a lelket is táplálta és reméljük, hogy a bugyellárisokat is megtölti az új esztendőben.