A velencei Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikum tavalyi 12. osztályosai, Gulyás Judit oktató-pedagógus vezetésével megalkották a Velencei-tó Műhelye című fenntarthatósági projektet, amely olyan sikeresnek és valóban fenntartható közösségi kezdeményezésnek bizonyult, hogy beválogatták a Tesco "Ön választ, mi segítünk" pályázatán a székesfehérvári körzet legjobb három programja közé. Az egyik jelentős különdíjat már megnyerték, most a közönségszavazás következik, amely február 11-ig tart.

- Tavaly került be a tantervbe a fenntarthatóság tantárgy, melynek keretében megkezdtük a projekt tervezését. Mivel akkor még senki nem tudta pontosan, mivel kellene foglalkozni, ezért kitaláltuk, hogy olyan projektet tervezünk, amely bevonja a kezdeményezésbe a környék fenntarthatósággal foglalkozó szereplőit is. Ilyen volt a JóPont adománybolt, melynek munkáját figyelték meg a diákok. Így jött az ötlet, hogy dolgozzák fel, hasznosítsák újra a már kidobásra ítélt ruhákat. Így aztán, a projekt számára külön gyűjtött textileket a varróműhelyben dolgoztuk fel – mesélte a feol.hu-nak az oktató ötletgazda. A projektbe bevonták a pusztaszabolcsi idősek otthonát is, melynek lakói részt vesznek a varrásban is. Az iskola fiú diákjait szintén sikerült mozgósítani, mégpedig úgy, hogy a számítógépes tervezésre kérték fel őket. Így például várhatóan lesz logós textilázsák az Entz tanboltjában – mutatott rá az oktató, hangsúlyozva: ez a projekt tehát minden résztvevőre jó hatással volt, mindamellett, hogy valóban fenntartható projektet valósítanak meg.

A résztvevők havonta egy délutánon találkoznak ezután, s varrnak valamit: takarót, kispárna huzatot ingekből, sminktáskát, sminklemosó korongot törölközőből, tavaszi táskát farmerból, és számos ajándékot a velencei gyermekotthonnak, a környék ballagó diákjainak. A tervek szerint a projekt zárása júniusban lesz, a Magyar Tavak Fesztiválja velencei-tavi rendezvényén, ahol a műhely bemutatkozik a közönségnek is. Ha a mostani közönségszavazáson jól szerepelnek, lesz lehetőségük vásárolni varróeszközöket, varrógépet, tervezéshez szükséges technikát – tette hozzá Gulyás Judit.