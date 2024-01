Utcai hiánycikk

Hovatovább nemcsak színtelen cipőpasztáért, papírzsebkendőért kell szerencsében bízva órákat, napokat gyalogolni. Dunaújvárosban hiánycikk hónapok óta a napilap. Bizonyára ronda szokás, hogy a postai előfizetéssel szemben sokan az újságárusokat részesítjük előnyben, szeretek válogatni, nézelődni, belelapozva kiválasztani olvasni valómat. – olvasható a Fejér Megyei Hírlap 1984. január 14-én megjelent lapszámában. ­­­– A napilapokat, mint Népszabadság, Magyar Hírlap cím szerint kérem. Délelőtt tíz óra után már csak valamilyen napilapot keresek. Számtalanszor hiába. Folyóiratokról agyon reklámozott kétezredik Ludasról nem is szólva. Legtöbbször csak címlapjukat láthatom, mondván valakinek félretették. Arra gondoltam, valahogy beférkőzöm egy pavilonos bizalmába. Ajándékon gondolkodom, valami kedves apróságon. Talán örülne szombaton tizenegy órakor egy aznapi Magyar Hírlapnak, Népszabadságnak, esetleg Fejér megyei Hírlapnak.

„Jaguárok” a magyar utakon

1994-ben még egészen más számokat mutatott a luxusautó eladás hazánkban, mint manapság. Erről számol be a hírlap egy szintén január 14-én megjelent cikkében: „A luxusautóknak is van piaca Magyarországon. Legalábbis ebben reménykedik a Jaguar Hungary Kft. A cég az MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint, a Jaguar kizárólagos magyarországi forgalmazójaként tavaly 18, idén viszont már azt tervezik, hogy 25 darabot értékesítenek, ebből a neves brit márkájú kocsiból. Amint azt a Cél Motors, a Jaguar Hungary tulajdonosának képviselője, az MTI kérdésére elmondta: egyelőre veszteséges a brit luxusautó forgalmazása Magyarországon, annál is inkább, miután a tavaly átadott bemutatóterem kialakítása mintegy 60 millió forintos beruházást igényelt. Két év múlva azonban már nyereségre számítanak. Ehhez legalább évi 30 gépkocsit kell értékesíteniük. Erre szerinte minden esély megvan. A Cél Motors azonban a Jaguarnál sokkal nagyobb forgalmat könyvel el például a Hyundai áruszállítók és kisteherautók, valamint a Citroen licensz alapján Romániában gyártott Oltcit kisautók értékesítésével, amely a magyar piac legolcsóbb autója, 320 ezer forint körüli árával összesen 375 darabot sikerült értékesíteniük.”

Tésztatolvajok

Ugyanebben a lapszámban egy nem mindennapi betörésről kaptak hírt a hírlap olvasói: „Egy falba fúrt lyukon keresztül tolvajok hatoltak be a Vancouveri Anducci tésztabárba, ahonnan—nem kis meglepetést okozva—„csupán” ötszáz adag lasagnát és cannellonit vittek el, a pénzt pedig érintetlenül hagyták. A betörőkről egyelőre csak azt tudni, hogy nem vegetáriánusok, ugyanis csak a hússal töltött tésztát vitték magukkal, a spenótosat a hűtőszekrényben hagyták.”